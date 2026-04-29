Bella Hadid opta per un outfit da spiaggia minimalista rosso

Fabienne Ba.
@bellahadid / Instagram

La modella americana Bella Hadid ha anticipato l'estate. Ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto scattate in spiaggia che hanno subito mandato in delirio i suoi follower, e i numeri parlano da soli.

Un look rosso in stile bohémien

Bella Hadid ha condiviso una serie di foto scattate su una spiaggia paradisiaca, in posa in un oceano cristallino sotto un sole splendente. Il post ha generato 548.000 like, 4.817 condivisioni e 659 commenti in poche ore: cifre che confermano l'impatto immediato di ogni post della modella sui social media.

Per questa vacanza al mare, Bella Hadid ha optato per un completo rosso con spalline sottili, abbinato occasionalmente a una giacca bianca. Bracciali dorati, collane vistose e orecchini a cerchio hanno completato il look. Il dettaglio più sorprendente: una bandana blu stampata tra i capelli, che aggiungeva un tocco bohémien all'outfit.

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Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)

"Sirena Sorella": I fan sono incantati

I commenti sono arrivati a fiumi non appena il post è stato pubblicato. "Sorella sirena", ha scritto una donna. Reazioni semplici, ma rivelatrici dell'effetto che queste immagini, luminose e rilassanti, avevano avuto. Molto rapidamente, sono seguiti altri messaggi, oscillanti tra ammirazione e affetto: "magnifico", "un'atmosfera estiva permanente", "sembra una scena di un film". Alcuni follower si sono spinti oltre, evocando una sorta di evasione visiva: "Sembra di essere in un altro posto", ha commentato un utente.

Al di là del semplice complimento, è l'atmosfera che sembra aver conquistato. Un'estetica delicata, quasi senza tempo, dove la spontaneità prevale sulla messa in scena. Molti sottolineano questa impressione di naturalezza controllata, questo modo di catturare un momento senza apparente sforzo. Un entusiasmo discreto ma costante che conferma l'impatto dei post di Bella Hadid.

Bella Hadid, regina dell'estate prima del suo tempo

Questa carrellata di foto fa parte di una serie di post estivi di Bella Hadid per la primavera 2026. Nella stessa settimana, è stata anche fotografata su uno yacht con un abito avorio in pizzo di Chloé con spalle scoperte, in un post pubblicato dalla sua stylist Mimi Cuttrell. Due mondi distinti: il rosso vibrante e il bianco immacolato, ma la stessa maestria nell'interpretazione dello stile estivo.

In sintesi, Bella Hadid non si è limitata a pubblicare foto delle vacanze, ma ha dettato le tendenze per l'estate 2026. Rosso, stile bohémien e sole: i 548.000 like sono solo l'inizio.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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