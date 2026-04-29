La pop star Zara Larsson adotta i micro-shorts e fa scalpore

Per la primavera 2026, Zara Larsson ha fatto dei micro-shorts il suo capo distintivo. La pop star svedese sfoggia costantemente look ultra-corti tra il suo tour mondiale, le campagne pubblicitarie e le vacanze con gli amici, e il web non fa che parlarne.

"Settimana di viaggio tra ragazze": le foto che stanno infiammando i social

Per la sua "Girls Trip Week", Zara Larsson ha condiviso una serie di foto di grande impatto visivo, che fondono l'estetica Y2K con lo streetwear contemporaneo. Il look più discusso: micro-shorts in denim scuro con bordi in pizzo nero, abbinati a un top azzurro cielo con stampe floreali e ciondoli di cristallo. Voluttuose onde bionde, un rossetto rosa cipria e un eyeliner preciso completavano una silhouette volutamente grintosa e sicura di sé.

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La cintura al neon che ruba la scena

In un secondo look della stessa serie, Zara Larsson ha costruito il suo outfit attorno a micro-shorts ultra-corti portati a vita bassa, quasi completamente nascosti da una cintura fluo ornata di cristalli che catturavano tutta la luce. Un top iridescente con riflessi pastello e spessi guanti senza dita completavano un ensemble giocoso e volutamente eccessivo. Il risultato: un look Y2K audace e massimalista, a metà tra la nostalgia degli anni 2000 e una modernità senza inibizioni.

Il New York Times e gli archivi di Miu Miu

La tendenza dei micro-shorts non si limita alle vacanze di Zara Larsson. Per la copertina del New York Times di fine aprile 2026, la cantante è apparsa con una giacca d'archivio Dsquared2 Primavera/Estate 2005 aperta – lasciata volutamente sbottonata – abbinata a una minigonna d'archivio Miu Miu dei primi anni 2000, di un arancione acceso con bordi arricciati, e collant turchesi. Una lezione magistrale di mixaggio di epoche, né in costume né ostentata.

Cosmopolitan e la campagna Desigual

Non è la prima volta nel 2026 che Zara Larsson opta per capi ultra-corti. Per la copertina di Cosmopolitan Paesi Bassi, ha indossato un top nero allacciato abbinato a micro-shorts rosa pallido e vistosi stivaletti argentati, dall'estetica quasi fantascientifica. Pochi giorni prima, per una campagna di Desigual, aveva sfoggiato micro-shorts in denim sfrangiato con una fantasia a schizzi di vernice viola, turchese e rosa, accessoriati con fermagli per capelli dorati a forma di stella marina.

Una ragazza emergente di successo

Parallelamente a questa offensiva nel mondo della moda, Zara Larsson ha annunciato l'uscita di Midnight Sun: Girls Trip, un album di remix del suo quinto album, Midnight Sun, con la partecipazione di un cast di collaboratori accuratamente selezionati. Tra il suo tour mondiale, le copertine delle riviste e le campagne per Desigual, la pop star svedese di 28 anni si è affermata nel 2026 come una delle figure più costanti e visibili della scena pop internazionale, micro-shorts inclusi.

Zara Larsson non ha inventato i micro-shorts, li ha trasformati in un'icona di stile. Abbinandoli a capi provenienti dagli archivi delle case di moda più all'avanguardia, così come a look spontanei da spiaggia, dimostra che questo indumento può essere al tempo stesso una scelta di moda e un segno distintivo personale. E finora, la strategia sta funzionando.