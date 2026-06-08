Con un abito con aperture strategiche, la modella Kaia Gerber fa un'apparizione sorprendente a Parigi.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Kaia Gerber ha ancora una volta consolidato il suo status di icona di stile della sua generazione. La modella e attrice americana ha fatto sensazione a una festa parigina organizzata dall'artista JR e dall'imprenditore Evan Spiegel. Il suo outfit, che incarnava perfettamente lo spirito della capitale francese, non è certo passato inosservato.

Un top senza spalline con aperture

Nelle foto che circolano da allora, Kaia Gerber posa con un lungo abito nero dal taglio decisamente architettonico. Il corpetto in pelle senza spalline struttura la parte superiore della silhouette e conferisce all'intero capo una dimensione quasi scultorea. Questo approccio haute couture ricorda le sperimentazioni delle grandi case di moda con la pelle come materiale pregiato.

Sono indubbiamente i piccoli ritagli frontali a rendere questo capo così sorprendente. Posizionati strategicamente sul davanti del corpetto, creano aperture grafiche che donano movimento al tessuto. Un elemento stilistico decisamente contemporaneo, reso popolare nelle ultime stagioni sulle passerelle più all'avanguardia del mondo della moda.

Calze asimmetriche con spacco

L'abito si allarga poi in una gonna a trapezio, la cui asimmetria è il vero tratto distintivo del capo. Sul lato sinistro, l'orlo si alza bruscamente, creando un profondo spacco laterale che rivela l'intera gamba di Kaia Gerber a ogni passo. Il contrasto funziona immediatamente: ogni dettaglio è posizionato con precisione, dal corpetto strutturato al drappeggio asimmetrico della gonna. L'occhio segue la silhouette dall'alto verso il basso senza mai soffermarsi: esattamente l'effetto visivo ricercato nelle apparizioni sul red carpet più studiate nei minimi dettagli.

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Un look senza accessori

Anziché sovraccaricare la silhouette, Kaia Gerber ha scelto di rinunciare agli accessori. Niente gioielli, niente borsa, niente strati: solo l'abito parla. Un approccio minimalista che si sposa perfettamente con lo spirito haute couture del capo, permettendo all'abito stesso di risplendere. Anche per acconciatura e trucco sono state fatte scelte altrettanto discrete: una piega morbida e un trucco sobrio per non distogliere l'attenzione dall'abito.

Con questo abito con cut-out e spacco vertiginoso, Kaia Gerber ha fatto una delle sue apparizioni parigine più memorabili. Ha dimostrato che la moda, quando realizzata con cura, non ha bisogno di abbellimenti per brillare. E che una silhouette a pezzo unico ben scelta a volte può dire tutto.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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