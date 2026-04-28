"Senza filtri": la cantante Kesha sorprende con immagini tanto naturali quanto audaci

Tatiana Richard
@kesha / Instagram

Il 24 aprile 2026, la cantante americana Kesha non ha celebrato la Giornata della Terra con un discorso o un hashtag politico. Lo ha fatto a modo suo: nell'oceano, senza vestiti né trucco, con poche parole scarabocchiate in rosa sulle sue foto. E ha immediatamente scatenato una reazione.

Una carrellata di foto senza filtri per la "Giornata della Terra".

Kesha ha pubblicato una carrellata di foto su Instagram, con la semplice didascalia "#Earthday è ogni giorno". In una, è ritratta di spalle tra le onde, con i capelli bagnati e mossi al naturale. In un'altra immagine, sdraiata a pancia in giù sulla sabbia, mostra la sua pelle dorata e le lentiggini, mentre in una mano tiene un sassolino scintillante e alcuni ciondoli d'oro. Non si notano filtri.

Riflessioni "filosofiche"

A catturare l'attenzione, tanto quanto le foto stesse, sono state le didascalie. "Madre Natura è il divino femminile", ha scritto sulla prima immagine. In una terza foto, semisommersa dalle onde con due emoji a forma di cuore rosa sopra di lei, si chiedeva: "Qualcuno ha mai pensato che forse siamo noi gli alieni?". Infine, tenendo in mano alcuni sassolini, ha concluso con umorismo: "La pop star più con i piedi per terra che queste rocce abbiano mai visto".

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Un post condiviso da Kesha (@kesha)

Un artista nel pieno della sua rinascita.

Questo post arriva qualche settimana prima dell'inizio del "Freedom Tour" di Kesha, che prenderà il via il 30 maggio 2026 e si concluderà il 30 agosto in Nord America ed Europa. Un momento di pausa e di riscoperta di ciò che conta davvero, quindi, prima di diversi mesi di intensa attività sul palco.

Queste immagini si inseriscono in un trend più ampio che vede Kesha tornare alla ribalta negli ultimi mesi. Nel febbraio 2026, ha fatto la sua prima apparizione ai Grammy Awards dopo otto anni, sfilando a piedi nudi sul red carpet con un lungo abito bianco ricoperto di piume e un trucco iridescente, quasi etereo. Poche settimane prima, aveva attirato l'attenzione con un miniabito in rete metallica argentata al gala di MusiCares. Due look molto diversi tra loro, tratti dalla raccolta di foto del 24 aprile, ma entrambi con lo stesso messaggio: un'artista che si riappropria della propria immagine a modo suo.

"Il divino femminile" come principio guida

Non è la prima volta che Kesha dichiara pubblicamente di avere un profondo legame con la natura e una forma di spiritualità personale. L'espressione "divino femminile" che ha usato risuona con tutta la sua recente traiettoria artistica, segnata da un desiderio di libertà e autenticità dopo anni di lotte legali e personali.

Mentre altri celebrano la Giornata della Terra con dichiarazioni politiche, Kesha l'ha incarnata letteralmente, immergendosi completamente in essa, senza artifici. Un gesto semplice, ma che dice molto su chi è diventata.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Come scrittrice, esploro la bellezza, la moda e la psicologia con sensibilità e curiosità. Mi piace comprendere le emozioni che proviamo e dare voce a chi ci aiuta a comprendere meglio noi stessi. Nei miei articoli, mi sforzo di colmare il divario tra la conoscenza scientifica e le nostre esperienze quotidiane.
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