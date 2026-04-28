Questo abito in pelle indossato dall'attrice Kerry Washington nasconde un dettaglio inaspettato

Fabienne Ba.
@kerrywashington / Instagram

L'attrice, produttrice e regista americana Kerry Washington ha sfoggiato uno dei suoi look più sorprendenti all'evento FYC di Apple TV per la sua serie "Imperfect Women", tenutosi il 25 aprile 2026 in California. Il dettaglio floreale ha sicuramente attirato l'attenzione.

Fiori bianchi che sembravano fluttuare

Kerry Washington ha scelto un abito lungo della collezione Autunno/Inverno 2026 di Erdem, realizzato in pelle nera strutturata e drappeggiata. A catturare immediatamente l'attenzione è stato il contrasto tra la pelle e le applicazioni floreali bianche. Questi elementi tridimensionali, apparentemente staccati dall'abito, conferivano una dimensione romantica e quasi surreale a un materiale solitamente associato a un'estetica più audace. Un vistoso choker nero, anch'esso impreziosito da un fiore bianco sul lato, completava l'ensemble, riprendendo il motivo dell'abito anche negli accessori.

Per evitare di appesantire l'intero look, Kerry Washington ha optato per un trucco rosato con occhi smokey e i capelli raccolti in uno chignon basso ed elegante. Un perfetto equilibrio tra raffinatezza e intensità, fedele allo stile inconfondibile dell'attrice sul red carpet.

"Donne imperfette", la serie che la impegna per tutta la primavera

"Imperfect Women" segue le ripercussioni dell'omicidio di una donna ricca e gli oscuri segreti che le sue amiche scoprono sulla sua vita. La serie vede protagoniste le attrici americane Kerry Washington e Kate Mara, l'attrice britannico-americana Elisabeth Moss e l'attore svedese-americano Joel Kinnaman. Kerry Washington interpreta Eleanor, un personaggio moralmente ambiguo, e ha chiaramente scelto di estendere questa complessità anche alle sue scelte di abbigliamento per gli eventi promozionali.

Un'attrice che trasforma ogni promozione in un momento di moda.

Dall'inizio della campagna promozionale per la serie "Imperfect Women", Kerry Washington ha sfoggiato una serie di look sorprendenti: prima un abito in pizzo di Zuhair Murad, costruito attorno a un corsetto d'ispirazione boudoir e pantaloni a gamba larga interamente in pizzo nero, e ora questo abito di Erdem con i suoi fiori pendenti. Due mondi diversi, ma accomunati da una grande maestria nell'uso del contrasto.

Con questa apparizione, Kerry Washington conferma ancora una volta il suo impeccabile senso dello stile e la sua capacità di trasformare ogni evento promozionale in un momento di moda. Una cosa è certa: il tour "Imperfect Women" continuerà a ispirarci.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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