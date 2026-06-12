L'attrice Ester Expósito sfoggia un look chic in un romantico completo bianco.

L'attrice e modella spagnola Ester Expósito non si dedica solo alla sua carriera di attrice a livello internazionale. La star spagnola rivelazione della serie "Elite" è diventata negli ultimi anni anche una delle figure più seguite nel mondo della moda europea. Ne è la prova il suo ultimo look a New York: un completo bianco a due pezzi con stampa floreale, che ha nuovamente fatto scalpore tra i suoi milioni di follower.

Completo bianco a due pezzi con motivi floreali

Nelle foto condivise sul suo account Instagram, Ester Expósito posa sui gradini di arenaria di un brownstone newyorkese. Indossa un completo bianco a due pezzi. Il top, corto e a maniche lunghe, lascia intravedere leggermente l'ombelico: il taglio ricorda le bluse contadine degli anni '70, reinterpretate in chiave decisamente contemporanea. La gonna lunga e fluida abbinata è realizzata in un tessuto leggermente trasparente che lascia filtrare la luce.

Una perfetta ventata di fresca aria estiva, dove i piccoli motivi floreali blu sparsi sul tessuto bianco creano un effetto rustico, quasi pastorale. Per completare il look, Ester Expósito ha optato per un'acconciatura semplicissima: capelli biondi raccolti in uno chignon morbido che incornicia il viso e accentua la freschezza complessiva.

Borsa e ballerine bianche

Per quanto riguarda gli accessori, l'attrice ha optato per due pezzi di spicco che strutturano l'intero look. Il primo: una mini borsa argentata, un modello iconico della maison francese, la cui versione metallizzata ha visto un forte ritorno nelle ultime stagioni. Un pezzo immediatamente riconoscibile, che dona il giusto tocco di lusso e modernità per bilanciare l'atmosfera rustica dell'abito.

Le ballerine bianche slanciano la silhouette offrendo al contempo un comfort eccezionale. Per il trucco, Ester Expósito ha optato per un look totalmente minimalista: pelle luminosa, labbra beige e occhi naturali. Una dimostrazione di stile minimalista in cui ogni dettaglio conta senza appesantire l'effetto complessivo.

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Il ritorno dell'estetica romantica

Al di là del singolo look, questo stile si inserisce in una tendenza più ampia, chiaramente individuata sulle passerelle Primavera/Estate 2026. Il "Romanticore", ovvero l'estetica romantica, sta tornando prepotentemente alla ribalta nei guardaroba estivi: tessuti leggeri, ricami discreti, delicate fantasie floreali e una palette di colori beige e bianco. Questo rappresenta una netta rottura con il minimalismo rigoroso delle stagioni precedenti, offrendo un'interpretazione più morbida e contemplativa della moda estiva.

Con questa serie di foto scattate a New York, Ester Expósito dimostra ancora una volta il suo innato senso dello stile. E conferma di essere tra le figure più precise della sua generazione in fatto di eleganza discreta. Un look che sicuramente ispirerà molti lettori quest'estate.