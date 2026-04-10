"È irriconoscibile": l'aspetto di questa attrice della serie "Euphoria" sta facendo scalpore

L'attrice e modella americana Alexa Demie, nota per il suo ruolo di Maddy Perez nella serie "Euphoria", ha suscitato notevole scalpore alla première della terza stagione, tenutasi al TCL Chinese Theatre di Los Angeles. Presente insieme al cast della celebre serie HBO, si è distinta per un trucco molto diverso dal suo stile abituale.

Un look make-up minimalista ispirato agli anni '90.

Nota per il suo trucco audace, incluso l'iconico eyeliner grafico, Alexa Demie ha optato questa volta per un look molto più "naturale". Questo cambiamento ha subito attirato l'attenzione dei fan sui social media, con alcuni che hanno affermato di non aver riconosciuto immediatamente l'attrice.

Per questo evento, Alexa Demie ha optato per un look "trucco effetto naturale", una tendenza che crea un effetto make-up molto discreto esaltando i lineamenti del viso. Il suo make-up richiamava il minimalismo degli anni '90, con tonalità pietra applicate su palpebre e piega. Le sue ciglia erano semplicemente incurvate, senza eyeliner, in netto contrasto con le sue precedenti apparizioni in cui gli occhi erano spesso accentuati da linee grafiche audaci. Il suo incarnato presentava un contouring freddo e delicato abbinato a un leggero blush. Le sue labbra sfoggiavano un rosa tenue, offrendo un'interpretazione contemporanea delle tendenze beauty degli anni '90.

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Reazioni contrastanti sui social media

Sui social media, molti utenti hanno espresso sorpresa per questo cambio di stile. Alcuni commenti parlavano di "una trasformazione evidente", con osservazioni come "è invecchiata all'improvviso" o "è irriconoscibile". Altri utenti, tuttavia, hanno difeso l'attrice Alexa Demie, sottolineando che i cambiamenti fisici sono una parte naturale dell'invecchiamento. Tra i messaggi di supporto si leggevano: "è normale, ha 35 anni, tutti cambiamo con l'età" e "è ancora splendida".

È importante ricordare che il corpo delle donne, come quello di chiunque altro, non è un oggetto su cui si possa esprimere liberamente un giudizio: ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo, il proprio viso, i propri vestiti o il proprio trucco. E sì, tutti cambiano con l'età; è naturale, non c'è bisogno di farne un dramma o di criticarlo.

cosa le hanno fatto 😭😭 pic.twitter.com/ihLjB7hedG — aimy🍓🫧 (@thvsarts) 8 aprile 2026

Con questo trucco "naturale" ispirato agli anni '90, Alexa Demie dimostra la sua voglia di esplorare nuovi codici estetici. Questo approccio riflette anche una libertà artistica e personale, lontana da aspettative rigide, e ci ricorda che lo stile, come l'aspetto, si evolve nel tempo, in base ai desideri e alle influenze.