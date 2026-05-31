Con un look monocromatico, la modella Irina Shayk mette in mostra una silhouette scolpita.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

La modella russa Irina Shayk ha conquistato ancora una volta Instagram. Con un look monocromatico di grande effetto, ha optato per una tuta nera traforata che ha messo in risalto la sua figura.

Una tuta nera dal look scultoreo.

Il pezzo forte di questo look è tutt'altro che ordinario: una tuta nera completamente trasparente, aderente e dall'eleganza ultra-couture. Caratterizzata da una profonda scollatura, la tuta si distingue per le maniche ampie e fluide, simili a un mantello, che conferiscono all'insieme una dimensione decisamente teatrale. Il tessuto trasparente, suggerendo le linee del corpo ma lasciandole appena accennate, accentua la qualità editoriale della fotografia. Il risultato: un look al contempo potente, drammatico e decisamente haute couture, pensato per esaltare la silhouette di Irina Shayk.

Bellezza raffinata, sguardo deciso

Sul fronte beauty, Irina Shayk ha optato per un'eleganza sobria. Ha scelto capelli lisci e tirati indietro che incorniciano perfettamente il viso, mettendo in risalto i suoi lineamenti scolpiti. Il suo trucco, minimalista ma sofisticato, ha enfatizzato gli occhi intensi, gli zigomi definiti e un finish opaco. Il look è stato completato da una posa sicura, con una gamba tesa e lo sguardo diretto verso la fotocamera: un atteggiamento assertivo che si abbinava perfettamente alla grafica del suo outfit.

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Il look total black, il segno distintivo della top model

Irina Shayk ha fatto del total black uno dei suoi stili distintivi. Sul red carpet e nei suoi servizi fotografici, ritorna regolarmente a questa palette monocromatica che le si addice perfettamente. La abbina con disinvoltura a tessuti pregiati, dettagli traforati e materiali grafici per spingere i confini del classico nero. Quest'ultima immagine non fa eccezione: tra le linee pulite e il volume studiato delle maniche, trasforma una tonalità "classica" in una vera e propria dichiarazione di stile.

Una nuova lezione di moda su Instagram

Nei commenti, i suoi fan hanno elogiato la compostezza e l'eleganza di Irina Shayk, sottolineando la sua capacità di trasformare ogni apparizione in un vero e proprio momento di moda. Un'ulteriore dimostrazione di stile, che conferma il suo status di icona di stile.

Tra la tuta traforata, le maniche a mantello e l'ensemble total black, Irina Shayk ci regala un'altra lezione magistrale di haute couture. Con questa immagine scultorea, ci ricorda che l'audacia rimane il suo punto di forza.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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