Jennifer Aniston sfata il mito: il suo vero colore di capelli vi sorprenderà

Fabienne Ba.
Simbolo della bionda californiana "perfetta" fin dalla popolare sitcom americana "Friends", Jennifer Aniston ha appena fatto una rivelazione inaspettata sui suoi capelli: è naturalmente bruna. L'attrice, regista e produttrice americana sta infrangendo un mito vecchio di decenni.

"È tutto falso!": la rivelazione senza filtri

In un video promozionale per il suo marchio Lolavie, una fan le chiede: "Potresti tornare ad essere mora?". Senza esitazione, Jennifer Aniston risponde con un sorriso: "Ma io SONO mora!". Mettendo in mostra i suoi iconici lunghi capelli biondi, aggiunge: "Sono tutti finti". La sua amica Courteney Cox, che è con lei, conferma ironicamente mostrando una vecchia foto di Jennifer con i capelli scuri: "Ecco com'è veramente!".

Prima di Rachel, la bruna naturale

Prima di interpretare Rachel Green in "Friends" e di rendere popolare l'acconciatura "Rachel" come un fenomeno globale, Jennifer Aniston sfoggiava un castano caldo e luminoso, ben lontano dal suo look attuale. Per oltre 25 anni, il suo biondo distintivo è stato in realtà un colore curato dal parrucchiere. L'attrice abbraccia pienamente questa trasformazione: "Molte bionde iconiche, come Shakira o Brigitte Bardot, non sono bionde naturali. Fa parte del gioco dell'immagine".

Un colore che ha già osato indossare.

Non è la prima volta che Jennifer Aniston appare sullo schermo con i capelli castani. In "Come ammazzare il capo e vivere felici" (2011), ha lottato per mantenere quel colore, considerato troppo lontano dalla sua immagine raffinata. "Avevamo paura che non mi somigliasse", disse all'epoca. Ironicamente, era il suo colore naturale.

Verso un ritorno al marrone?

Alla domanda su un possibile ritorno al suo colore di capelli originale, Jennifer Aniston ha risposto con franchezza: "Potrei tornare a essere bruna, sì". Questa affermazione ha subito infiammato i social media e gli appassionati di bellezza.

Questo coming out sui suoi capelli naturali mette in discussione l'immagine pubblica accuratamente coltivata delle celebrità. Jennifer Aniston, a lungo considerata l'archetipo della bionda hollywoodiana, ci ricorda che nessuna icona è statica e che dietro ogni immagine si nasconde una realtà a volte molto diversa.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
La risposta tagliente di Miley Cyrus a un fotografo

