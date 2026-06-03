Per celebrare il suo 28° anniversario di matrimonio, Cindy Crawford ha condiviso una foto che ha commosso i suoi fan.

La supermodella americana Cindy Crawford e suo marito, l'imprenditore americano Rande Gerber, festeggiano quasi trent'anni di matrimonio. Per celebrare il loro 28° anniversario, la coppia ha condiviso su Instagram delle foto nostalgiche che hanno subito commosso i loro follower.

Una pubblicazione piena di nostalgia

Il 29 maggio, data simbolica, Cindy Crawford ha pubblicato due foto in bianco e nero. La prima, un ricordo del loro matrimonio, li ritrae mentre tagliano insieme la torta nuziale; la seconda, più recente, li immortala a cena, con un dolce per l'anniversario sul tavolo. "Da questo a quello, in un batter d'occhio", ha scritto Cindy Crawford a corredo delle foto, aggiungendo poi: "28 splendidi anni. Che privilegio essere sposata con te". Numerose celebrità, tra cui la giornalista americana Maria Shriver e l'attrice americana Lisa Rinna, hanno espresso le loro congratulazioni nei commenti.

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Con questi post teneri e nostalgici, Cindy Crawford e Rande Gerber ci ricordano che la loro storia, iniziata quasi trent'anni fa, non ha perso nulla del suo calore. Tra ricordi d'infanzia e foto recenti, la coppia offre ai propri follower una bellissima lezione di amore duraturo, costruito sull'amicizia e sul rispetto reciproco.