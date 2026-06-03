Incinta di sei mesi, questa modella sfila in costume da bagno e sorprende gli utenti di internet.

Bisogna mettere tutto in pausa quando si aspetta un bambino? Katie Austin ha risposto a modo suo. Incinta di sei mesi, la modella americana ha sfilato alla sfilata di Sports Illustrated Swimsuit Runway Show il 30 maggio a Miami Beach, mostrando con orgoglio il suo pancione. Un'apparizione che ha sorpreso parte del pubblico.

Sfilare in passerella in stato di gravidanza? Una scelta che lei accoglie con entusiasmo.

Per questo evento, tenutosi nell'ambito della Miami Swim Week al W South Beach, Katie Austin ha sfilato in passerella con un completo da spiaggia verde che metteva in risalto la sua gravidanza. Veterana dell'evento – questa era la sua sesta apparizione alla sfilata della famosa rivista americana – Katie Austin ha confidato che la sua decisione ha sorpreso tutti. "Ogni volta che lo annuncio, la gente è sorpresa", ha dichiarato a People . E ha aggiunto con sicurezza: "Non mi fermerà di certo".

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Una gravidanza vissuta con energia

Lungi dall'ostacolare i suoi progetti, questa gravidanza sembra averla rinvigorita. Katie Austin afferma di sentire "un'energia diversa" quest'anno e vede la bambina che aspetta come un'ulteriore fonte di orgoglio: "La mia bambina sarà l'accessorio più bello che abbia mai indossato in passerella", ha confidato. Ammette, tuttavia, di aver rallentato un po' in questa fase, notando che la pancia sta crescendo, pur affermando di essere "nella migliore forma possibile". Ha anche ammesso di dover esercitarsi di più nella camminata, non essendo sicura di come la pancia che cresce avrebbe influenzato la sua postura.

Una prima maternità

Questo lieto evento arriva pochi mesi dopo l'annuncio della sua prima gravidanza. Il 15 marzo, Katie Austin ha rivelato di aspettare un figlio dal marito, Lane Armstrong, che ha sposato nel maggio 2024. Per celebrare l'occasione, ha condiviso le foto di un servizio fotografico di maternità sulla spiaggia, con il compagno che le accarezza teneramente il pancione. Figlia di Denise Austin, icona del fitness degli anni '80 e '90, Katie Austin è immersa nel mondo dello sport e del benessere fin da bambina: ha persino sfilato in passerella al fianco della madre in una precedente edizione.

Sfilando in passerella incinta e con grande sicurezza, Katie Austin lancia un messaggio positivo sulla gravidanza e sull'autostima. Laddove alcuni si aspettavano che si ritirasse, ha scelto di continuare a fare ciò che ama, al suo ritmo.