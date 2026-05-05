La tennista Serena Williams dà un tocco sorprendente alla stampa leopardata.

La tennista americana Serena Williams ha recentemente riproposto la stampa leopardata con un tocco beauty inaspettato che ha attirato l'attenzione e ha rilanciato una tendenza.

Una festa di Sports Illustrated in Florida

Il 30 aprile 2026, Serena Williams ha partecipato al Sports Illustrated Race Weekend Kickoff presso il ristorante The Surf Club a Surfside, in Florida. Questo evento privato ha riunito celebrità e personalità del mondo dello sport, pochi giorni prima del Gran Premio di Formula 1 di Miami, al quale Serena Williams ha assistito anche il giorno successivo in tribuna per la sessione di test della Ferrari.

Un abito leopardato sfumato

Il pezzo forte del look era un abito lungo aderente con scollo alto, la cui stampa leopardata marrone e oro sfumava gradualmente lungo il corpo fino a un orlo nero intenso ai piedi. Questo effetto sfumato – dalla stampa animalier al monocromatico – conferiva all'abito un'inaspettata raffinatezza.

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Il tocco sorprendente: sopracciglia decolorate

È stato questo dettaglio beauty a scatenare tutte le reazioni sui social media. Serena Williams sfoggiava quelle che sembravano sopracciglia decolorate, abbinate a morbide onde bionde. Questa scelta, che colloca la campionessa tra le seguaci del trend "sopracciglia decolorate" – reso popolare sulle passerelle prima di conquistare i social media – ha completamente cambiato l'equilibrio del suo look, rendendolo più avanguardistico.

Il giorno dopo: un look total white in lino, l'esatto opposto di ciò che ci si potrebbe aspettare.

Il giorno dopo l'evento, Serena Williams ha completamente cambiato look, sfoggiando un completo interamente in lino bianco al Gran Premio di Formula 1 di Miami: un gilet cargo con ampie tasche e orlo sfrangiato, indossato sopra una camicia bianca e pantaloni di lino con coulisse. Ha mantenuto le stesse collane sovrapposte, ma ha optato per un rossetto più scuro e un fard color "baciata dal sole". Due stili contrastanti in 24 ore, entrambi caratterizzati da una disinvoltura impeccabile.

Un abito con stampa leopardata sfumata, sopracciglia decolorate e un blazer nero: Serena Williams ha dimostrato ancora una volta di saper rendere imprevedibile un outfit.