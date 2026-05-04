"Questo non è un abbigliamento adatto al freddo": una modella in spedizione artica scatena un dibattito

Quattro ragazze della Louisiana (USA), l'Artico e una spedizione che "è quasi andata storta": così la modella e personaggio televisivo americana Brooks Nader ha riassunto la sua avventura su Instagram. Dietro la didascalia "giocosa" si celava una vera e propria missione scientifica e un immediato dibattito sul suo abbigliamento.

Una seria spedizione scientifica

Brooks Nader e le sue tre sorelle – Mary Holland, Grace Ann e Sarah Jane – si sono recate alle Svalbard, in Norvegia, per partecipare al primo studio in assoluto volto a esaminare l'impatto degli ambienti polari estremi sulla salute delle donne. Condotto in collaborazione con la Space Prize Foundation, NYU Langone Health e l'Università dell'Arizona, l'esperimento è stato progettato per replicare le condizioni che gli astronauti affrontano nello spazio: temperature estreme, isolamento e cicli luce-buio alterati. Il programma prevedeva escursioni in motoslitta, sci di fondo attraverso valli glaciali e la raccolta di dati biologici in tempo reale.

Cosa volevano misurare i ricercatori

I dati raccolti riguardavano gli effetti di condizioni ambientali estreme sull'equilibrio ormonale femminile, sui cicli mestruali, sui ritmi del sonno e sull'adattamento fisiologico generale. Durante il viaggio sono stati utilizzati dispositivi indossabili per il monitoraggio del sonno e per il prelievo di campioni biologici, seguiti da valutazioni post-viaggio per analizzare il recupero e la ricalibrazione fisiologica. I risultati saranno sottoposti a una rivista scientifica con revisione paritaria e presentati a conferenze internazionali, tra cui lo SLEEP Meeting nel giugno 2026.

Il dibattito sull'abbigliamento

Al di là della spedizione scientifica in sé, è stato l'outfit di Brooks Nader a catturare davvero l'attenzione sul suo post di Instagram. Mentre la sua didascalia spensierata e stravagante ("4 ragazze della Louisiana meridionale vanno nell'Artico e quasi non tornano... Tutto per la SCIENZA, ragazze") ha contribuito a generare interesse intorno al servizio di ABC Nightline, sono state soprattutto le scelte di abbigliamento viste in alcune delle foto a suscitare le reazioni più numerose.

Tra le critiche sulla loro inadeguatezza al clima artico e le difese di un approccio scientifico più accessibile e moderno, il dibattito si è rapidamente spostato dalla sostanza del progetto alla sua apparenza. Resta fondamentale ricordare che non c'è luogo per commentare o giudicare il corpo o l'aspetto di una donna, né di chiunque altro. Ognuno è libero di vestirsi come meglio crede, e l'essere una figura pubblica non giustifica in alcun modo critiche o giudizi sulle immagini condivise sui social media.

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Una questione che va ben oltre la spedizione.

In una dichiarazione, le sorelle Nader hanno espresso la loro visione per il progetto: "Questo è sia un contributo scientifico che una dichiarazione culturale. Lo consideriamo un'opportunità per continuare il dialogo sulla salute delle donne verso una nuova frontiera: ciò di cui i nostri corpi sono capaci quando spinti al limite. Ci auguriamo che la nostra partecipazione ispiri altre donne a partecipare a future ricerche."

Lo studio è stato concepito per "colmare una lacuna fondamentale nella ricerca medica e spaziale, con implicazioni per la salute delle donne sulla Terra e per la fattibilità della riproduzione umana e dei viaggi spaziali di lunga durata". In altre parole, comprendere come il corpo femminile reagisce a condizioni estreme non è una questione di poco conto. È fondamentale per il futuro dell'esplorazione spaziale e le sorelle Nader, con le loro giacche aperte e i loro sorrisi, ne sono diventate le ambasciatrici "più inaspettate".

In definitiva, a prescindere dai loro abiti leggeri per l'Artico, Brooks Nader e le sue tre sorelle, Mary Holland, Grace Ann e Sarah Jane, hanno riportato dalle Svalbard dati scientifici che pochi avrebbero pensato di raccogliere. Il dibattito sul loro abbigliamento ha avuto almeno un merito: aver acceso i riflettori su una ricerca che ne aveva disperatamente bisogno.