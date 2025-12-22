Search here...

Con una gonna sportiva e i tacchi, Rihanna affascina ancora oggi.

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Rihanna lo ha dimostrato ancora una volta durante una recente cena a Los Angeles: una semplice gonna sportiva può trasformarsi in un capo ultra-glamour se abbinata a un paio di tacchi. La cantante e imprenditrice continua ad affascinare reinventando l'abbigliamento sportivo in totale libertà.

Un look sportivo-chic perfettamente bilanciato

Avvistata per le strade di Los Angeles, Rihanna indossava una lunga gonna sportiva nera con strisce a contrasto che ricordavano una pista da corsa. Questo capo, che sulla carta poteva sembrare molto casual, ha subito acquisito un tocco di raffinatezza grazie a un paio di décolleté a punta con stampa pitone.

Per la parte superiore, Rihanna ha optato per un capo comodo ma al tempo stesso audace: una felpa con zip in stile Miu Miu con motivo scozzese, presa in prestito dal mondo outdoor e gorpcore, e rivisitata. Il risultato: un outfit a metà strada tra l'abbigliamento da stadio e il look da red carpet, indossato con disarmante facilità.

Il dettaglio che fa la differenza: accessori e carattere

Come sempre con Rihanna, gli accessori giocano un ruolo chiave. Un audace rossetto rosso ha aggiunto un tocco old Hollywood, mentre una collana a strati ispirata al Y2K ha iniettato una dose di nostalgia anni 2000 in questo look estremamente contemporaneo. La stampa pitone annuncia il trend più hot della stagione, mentre la gonna sportiva mantiene la silhouette saldamente al passo con i tempi. Oltre ai capi in sé, è il suo atteggiamento sicuro di sé a trasformare questo outfit in un momento di moda.

La firma di Rihanna: infrangere le regole senza esitazione

Con questo look, Rihanna conferma ciò che già fa con pantaloni cargo, jogger e giacche da motociclista: prendere capi dal guardaroba più casual ed elevarli allo status di capi di tendenza abbinandoli a pezzi ultra-glamour. Gonna sportiva + décolleté, jogger + tutù, jeans strappati + derby chic... niente è off-limits, purché si infonda audacia e coerenza.

La lezione è chiara: ciò che è accattivante non è solo l'outfit, ma questo modo di rifiutare le regole prestabilite. Con gonna sportiva e tacchi, Rihanna ci ricorda che un look di successo è tanto una questione di creatività quanto di libertà di vestirsi esattamente come si desidera.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
A 45 anni, il look di Christina Aguilera per il suo compleanno infiamma il web
Article suivant
Jessica Alba (44 anni) mostra i suoi addominali in spiaggia

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 45 anni (e con tre figli), Gisele Bündchen ha fatto scalpore con un abito dorato

Gisele Bündchen ha recentemente attirato l'attenzione durante una cena di gala organizzata dal gioielliere brasiliano Vivara a San...

Per festeggiare il suo 53° compleanno, Alyssa Milano si presenta senza trucco

Nota per il suo indimenticabile ruolo di Phoebe Halliwell nella serie "Streghe", Alyssa Milano ha festeggiato il suo...

Jessica Alba (44 anni) mostra i suoi addominali in spiaggia

Jessica Alba ha recentemente deliziato i suoi fan su Instagram condividendo una serie di foto che la ritraggono...

A 45 anni, il look di Christina Aguilera per il suo compleanno infiamma il web

Per il suo 45° compleanno, Christina Aguilera ha dimostrato ancora una volta di sapersi reinventare. Mentre molte celebrità...

"La nuova Madonna?": Chi è Adela, la nuova icona che sta suscitando scalpore?

Adéla Jergová, cantante slovacca di 22 anni conosciuta con il solo nome d'arte di Adéla, è soprannominata da...

Kim Kardashian svela il suo trucco preferito per non indossare (quasi) mai più un reggiseno

Kim Kardashian ha recentemente rivelato il suo "segreto" per indossare top scollatissimi senza reggiseno, mantenendo comunque sostegno ed...

© 2025 The Body Optimist