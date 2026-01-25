Madre di due figli, questa modella americana illumina le cime innevate.

Jasmine Tookes, iconica modella di Victoria's Secret e madre di due figli, ha recentemente infiammato Instagram con una serie di foto scattate in uno spettacolare paesaggio innevato. La modella americana appare radiosa, posando in un outfit total black ultra-chic: un completo sportivo aderente firmato Goldbergh, che unisce eleganza e funzionalità per sfidare la montagna.

Un look universalmente acclamato sui social media

Queste foto, pubblicate a metà gennaio, catturano la sua aura magnetica in mezzo alla neve incontaminata, con viste mozzafiato sulle montagne e uno stile minimalista. Madre di Mia Victoria (nata nel 2023) e di un secondo figlio appena nato, incarna una femminilità potente e serena. Le reazioni dei fan sono state unanimi ed entusiastiche: "Magnifico", "Un'aura incredibile", "Sembra un film di James Bond, lo adoro".

I commenti sotto i suoi post fioccano, elogiando il suo carisma e il suo stile che trasforma la neve in uno sfondo hollywoodiano. Non è la prima volta che Jasmine eccelle in un look invernale nero – aveva già condiviso un outfit simile per l'allenamento il 17 gennaio – ma questa sessione ad alta quota rafforza la sua immagine di donna ispiratrice, che riesce a conciliare con successo la maternità con una carriera di alto livello.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Tookes (@jastookes)

Una madre radiosa e un angelo senza tempo

Dopo aver sfilato al Victoria's Secret Fashion Show del 2025, incinta di nove mesi, Jasmine Tookes continua a celebrare le gioie della genitorialità sui social media. Sposata con l'imprenditore Juan David Borrero dal 2021, condivide momenti autentici in famiglia, dimostrando che la carriera di modella permette anche di trovare un equilibrio personale. Il suo post innevato, lontano dalla passerella, mostra una donna che illumina con naturalezza anche gli ambienti più freddi, ispirando migliaia di follower con la sua grazia.

Queste immagini invernali ricordano l'ascesa fulminea di Jasmine Tookes, in particolare come angelo di Victoria's Secret dal 2015. Scegliendo la neve e il nero per brillare, fonde moda, natura e maternità in un'accattivante narrazione visiva.