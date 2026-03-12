L'attrice Lily-Rose Depp rilancia con stile la stampa leopardata.

Le tendenze della moda spesso tornano di moda dopo essere state considerate obsolete. La stampa leopardata ne è un esempio lampante. Durante la settimana della moda di Parigi, l'attrice e modella franco-americana Lily-Rose Depp ha attirato l'attenzione con un outfit che ha riportato alla ribalta questa stampa iconica.

Un'apparizione degna di nota alla sfilata di Chanel

La sfilata Chanel Autunno/Inverno 2026/2027, tenutasi al Grand Palais durante la settimana della moda di Parigi, ha riunito numerose celebrità del mondo del cinema e della moda. Tra gli ospiti in prima fila, Lily-Rose Depp si è distinta in un completo leopardato dalla testa ai piedi. L'attrice e modella franco-americana indossava un abito midi con spalline larghe decorato con la stampa, abbinato a un cappello coordinato. L'outfit era completato da accessori più sobri, tra cui una borsa Chanel bordeaux e décolleté dai toni neutri, che creavano un contrasto con la stampa animalier.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da HELLO! US (@hellomagus)

Una stampa di moda iconica

La stampa leopardata occupa un posto speciale nella storia della moda. Divenuta popolare negli anni '40 e '50, è diventata, nel corso dei decenni, un simbolo di stile audace. Negli anni '60, alcune case di moda e personalità del cinema hanno contribuito a rendere questa stampa estremamente popolare. Successivamente, negli anni '90 e 2000, è stata adottata in un'ampia varietà di stili, dallo chic hollywoodiano alle influenze rock. Ancora oggi, molti stilisti continuano a rivisitare la stampa animalier nelle loro collezioni.

Un look che fonde vintage e modernità

L'outfit di Lily-Rose Depp combinava diversi riferimenti stilistici. Il cappellino e il taglio dell'abito evocavano uno stile retrò, mentre la semplicità degli accessori aggiungeva un tocco più contemporaneo. Questo mix di influenze conferiva all'outfit un tocco vintage ma moderno, spesso associato allo stile parigino. Nelle tendenze attuali, gli stilisti spiegano che la stampa leopardata può essere indossata con eleganza se abbinata a capi sobri o accessori minimalisti.

Uno stretto legame con la Maison Chanel

La presenza di Lily-Rose Depp alla sfilata Chanel non sorprende. L'attrice e modella franco-americana intrattiene uno stretto rapporto con la maison da diversi anni. È diventata uno dei volti del marchio fin da giovanissima, in particolare per la fragranza Chanel N°5. Questa collaborazione fa anche parte di una storia di famiglia, poiché sua madre, Vanessa Paradis, è associata a Chanel dagli anni '90. Da allora, Lily-Rose Depp è apparsa regolarmente alle sfilate e agli eventi della maison.

Con la sua sorprendente apparizione alla Paris Fashion Week, Lily-Rose Depp ha riportato alla ribalta la stampa leopardata, un motivo iconico regolarmente rivisitato dalla moda. Unendo la tradizione vintage all'interpretazione contemporanea, questo stile dimostra ancora una volta che alcune tendenze possono trascendere i decenni pur rimanendo attuali.