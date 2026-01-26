In uno straordinario servizio fotografico, Margot Robbie sfoggia un'"eleganza barocca".

In un servizio fotografico, l'attrice e produttrice australiana Margot Robbie e l'attore australiano Jacob Elordi appaiono in perfetta armonia stilistica. Il duo di attori, tra i più influenti di Hollywood in questo momento, incarna una visione moderna dell'eleganza barocca di Versace, un mix di potenza visiva e raffinatezza scultorea.

Un duo in perfetta simbiosi stilistica

Sotto l'obiettivo del fotografo, Margot Robbie risplende in un completo nero impreziosito da ricami dorati, composto da top e bermuda coordinati di Versace. L'outfit è caratterizzato da motivi dorati ispirati al sole e arabeschi barocchi, che fondono opulenza e modernità. I suoi fluenti capelli biondi ondulati esaltano ulteriormente quest'aura di radiosa femminilità.

Di fronte a lei, Jacob Elordi risponde con un'armonia visiva perfettamente calibrata: l'attore indossa pantaloni Versace decorati con lo stesso motivo dorato, che abbina a una canotta nera Supreme x Hanes per un contrasto sottile ma efficace. Il risultato: un delicato equilibrio tra raffinatezza artistica e stile casual.

Margot Robbie e Jacob Elordi indossano i look coordinati di Versace SS26 by Dario Vitale!🔥 Vogue Australia, febbraio 2026. Foto di Lachlan Bailey. Styling di Christine Centenera. https://t.co/rHYLWIv72N pic.twitter.com/sAAYcCKitI — LADE LEGGENDARIO! 🇳🇬 (@LegendaryLade) 24 gennaio 2026

Eleganza barocca, un linguaggio comune

Questo servizio fotografico illustra la potenza di un dialogo sartoriale: quello di una coppia cinematografica mitizzata dalla moda. Per Margot Robbie e Jacob Elordi, l'oro e il nero diventano simboli di un'eleganza reinterpretata, dove texture e luce interagiscono. L'approccio decisamente barocco di Versace trova qui una nuova linfa vitale, sostenuto dalla presenza sicura e magnetica dei due attori.

Un'estetica che trascende i generi

Oltre al look, questa collaborazione riflette un'evoluzione più ampia nei codici stilistici: il confine tra femminile e maschile si sta assottigliando a favore di un'estetica condivisa. Margot Robbie e Jacob Elordi incarnano una generazione di celebrità che vedono la moda come un parco giochi, uno spazio di espressione in cui la coordinazione diventa un linguaggio a sé stante.

Margot Robbie e Jacob Elordi hanno fatto una sorprendente apparizione per Vogue Australia. Con Versace come filo conduttore, i due attori ci hanno ricordato che la moda può essere un'arte di armonizzare i contrasti: dalla stravaganza alla semplicità, dal barocco al moderno. Una lezione magistrale di stile, pura e semplice.