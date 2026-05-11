"Splendida": a 68 anni, Andie MacDowell mostra la sua nuova acconciatura senza filtri.

I suoi ricci argentati sono diventati uno dei tratti distintivi più riconoscibili di Hollywood. Tuttavia, Andie MacDowell ha sorpreso tutti con un'acconciatura inedita: due trecce intrecciate. La spiegazione di questa scelta è tanto commovente quanto divertente.

Due trecce, una rivelazione sul set.

Fu sul set della serie "The Way Home" – la cui quarta e ultima stagione andò in onda il 19 aprile 2026 – che Andie MacDowell scoprì questa acconciatura. Per il suo ruolo di Delilah "Del" Landry, la matriarca della famiglia Landry, indossava una parrucca. E per nascondere i suoi veri capelli, il suo parrucchiere aveva trovato una soluzione semplice: intrecciarli in due piccole trecce.

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"Mi sentivo di nuovo un bambino."

"Nella terza stagione, la mia parrucchiera mi ha fatto le trecce per nasconderle sotto la parrucca. Mi sono sentita di nuovo una bambina con le mie due treccine", ha scritto a corredo del suo selfie. Una rivelazione inaspettata per un'attrice nota da anni per i suoi voluminosi ricci argentati, che ha chiaramente ritrovato un po' di gioia in questa acconciatura d'altri tempi.

Un selfie sensazionale e senza filtri

Nella foto pubblicata il 10 maggio, Andie MacDowell appare con i capelli argentati intrecciati in due trecce strette ai lati della testa, con le punte leggermente più scure. Indossa una classica camicia bianca con colletto, un audace rossetto bordeaux e un ombretto smokey eye: un trucco che contrasta con la leggerezza quasi infantile dell'acconciatura. Il risultato: un'immagine inaspettata e autentica, che ha immediatamente generato una valanga di commenti entusiasti .

E se adottasse le trecce come abitudine quotidiana?

"C'è una parte di me che vorrebbe davvero iniziare a portare i capelli intrecciati di tanto in tanto, in modo informale... Magari quando faccio escursioni o passeggio sulla spiaggia", ha aggiunto con un'emoji sorridente. Questa affermazione ha subito trovato riscontro tra i suoi follower, molti dei quali hanno applaudito questo modo di mostrare leggerezza e libertà nelle acconciature, a qualsiasi età.

Un'attrice che gioca con la sua "immagine di bellezza"

Questo selfie con la treccia non è un caso isolato. Nelle ultime settimane, Andie MacDowell ha sperimentato diverse varianti della sua acconciatura distintiva. Il 15 aprile, è stata fotografata al Today Show con una coda di cavallo bassa, caratterizzata da ricci voluminosi e una parte superiore liscia: un altro modo per reinventare i suoi capelli senza mai comprometterne l'aspetto naturale. Esplora, prova cose nuove, sorride e pubblica tutto, senza filtri.

Il grigio argento come manifesto

Andie MacDowell ha iniziato la sua transizione verso i capelli naturali nel 2020 e non si è mai guardata indietro. Da allora, i suoi ricci argentati sono diventati un simbolo: quello di una donna che si rifiuta di conformarsi alla pressione di "apparire giovane a tutti i costi". Questo post con le trecce non tradisce questo manifesto, anzi lo amplia: permettendosi di essere infantile, giocosa e senza pretese, conferma che la libertà dalle norme non si ferma al colore dei capelli.

Due trecce, un selfie e milioni di "Splendida" – Andie MacDowell ha dimostrato che un'acconciatura d'infanzia può trasformarsi in una delle dichiarazioni di stile più liberatorie di sempre. E che le idee migliori a volte nascono sul set cinematografico.