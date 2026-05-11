Con un abito spettacolare, questa atleta cattura tutti gli sguardi sul tappeto rosso.

La sciatrice olimpica sino-americana Eileen Gu ha fatto sensazione al Gold Gala 2026 di Los Angeles, il 9 maggio 2026, indossando un abito rosa cipria che ricordava un vestito da ballerina. Questa sua ultima apparizione nel mondo della moda conferma la sua disinvoltura sia sulle piste che in passerella.

Una silhouette romantica

Per questa serata organizzata da Gold House, l'istituzione californiana che celebra il successo e la cultura dell'Asia-Pacifico, Eileen Gu ha optato per una creazione dello stilista Andrew Kwon, chiamata "Aurora gown". Una scelta molto raffinata, che incarna appieno il tema romantico.

Nella foto, appare con un abito rosa cipria dalle mille sfumature di tulle. Il corpetto senza spalline è strutturato e minimalista, per poi aprirsi in una voluminosa gonna a balze. L'elemento più sorprendente del look? La linea asimmetrica asimmetrica che lascia intravedere le sue décolleté bianche a punta sul davanti, prima di trasformarsi in un etereo strascico sul retro. Una silhouette da fiaba moderna, senza tempo. Per quanto riguarda acconciatura e trucco, Eileen Gu ha volutamente lasciato che l'abito fosse il protagonista.

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Una stagione sportiva da record

Questo duplice ruolo non ha in alcun modo sminuito la sua carriera sportiva; anzi, tutt'altro. Alle ultime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, tenutesi a febbraio, Eileen Gu ha fatto nuovamente la storia. Con due medaglie d'argento e una d'oro conquistate in Italia, è diventata ufficialmente la sciatrice freestyle più decorata nella storia delle Olimpiadi, in tutte le categorie.

Un traguardo eccezionale per un'atleta che aveva già vinto diverse medaglie alle Olimpiadi del 2022. E vale la pena sottolineare che tutto questo avviene parallelamente ai suoi brillanti studi: Eileen Gu è una studentessa di relazioni internazionali all'Università di Stanford. Riesce a conciliare questa triplice vita di atleta, modella e studentessa con una disciplina impressionante.

Un Gala d'Oro 2026 a tema moda

La quinta edizione del Gold Gala ha riunito numerose personalità di spicco. Eileen Gu ha socializzato con l'attrice indiana Priyanka Chopra, la modella americana Chrissy Teigen, l'attrice e sceneggiatrice indiano-americana Mindy Kaling e la cantautrice americana Halsey, tutte presenti per celebrare la cultura asiatica e i suoi talenti. È stata una serata all'insegna dell'eleganza, dove ogni abito raccontava una storia.

Con questa nuova, acclamata apparizione, Eileen Gu ci ricorda che, a soli 22 anni, si muove tra mondi diversi con una disarmante facilità. Atleta eccezionale, studentessa a Stanford, musa ispiratrice di prestigiosi stilisti: ha tracciato un percorso unico, dove la performance sportiva incontra la creatività nel mondo della moda.