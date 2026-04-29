Addison Rae posa con un semplice boa di piume vintage e fa scalpore

Un boa di piume rosa, scarpe con tacco basso: ad Addison Rae non serviva altro per infiammare Instagram. La cantautrice, attrice e influencer americana ha appena pubblicato uno dei suoi post più commentati e i suoi fan non parlano d'altro.

Il boa di piume, un accessorio vintage reinventato

Addison Rae ha pubblicato una carrellata di foto su Instagram, con una semplice didascalia a forma di cuoricini rosa. Tra le foto del post, la prima in particolare ha suscitato numerose reazioni. Mostra la silhouette della cantante dietro un gioco di ombre, con indosso un semplice cappello rosa e una stola vintage, che compare anche in diverse altre foto della serie.

Come spesso accade, è bastato poco per scatenare il delirio sui social: non appena una celebrità condivide una foto che lascia intravedere la sua figura, i commenti si moltiplicano. In un'altra foto, Addison Rae appare mentre balla, con una stola rosa drappeggiata sulle spalle, in un contesto che sembra spensierato e teatrale.

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Un artista emergente

Addison Rae si è esibita al Coachella l'11 aprile 2026, aprendo il concerto di Justin Bieber sul palco principale: un traguardo importantissimo per la cantante, il cui album di debutto, "Addison", era uscito l'estate precedente. Rolling Stone ha elogiato la sua performance, mentre le reazioni dei fan sui social media sono state entusiaste. Questo post su Instagram si inserisce quindi in una primavera molto attiva, in cui ogni post alimenta la conversazione attorno a un'artista che sta costruendo la sua presenza sui media.

Un boa, qualche piuma rosa e una didascalia ben scelta: Addison Rae dimostra ancora una volta che non le serve molto per generare un numero elevato di "mi piace" e catturare immediatamente l'attenzione sui social media.