"Una Barbie in carne e ossa": questa atleta diventata modella affascina gli utenti di internet.

Sul campo, è una delle migliori rimbalziste nella storia della WNBA. Fuori dal campo, è diventata una vera icona di stile. La cestista americana Angel Reese, soprannominata "Bayou Barbie", incarna una nuova generazione di atleti che si rifiutano di scegliere tra sport e stile.

La "Bayou Barbie" è diventata un punto di riferimento culturale.

Il soprannome non è nuovo. Durante gli anni del college alla Louisiana State University (USA), Angel Reese era già conosciuta come "Bayou Barbie". Questo soprannome si è evoluto nel corso della sua carriera: è stata chiamata "USA Barbie" durante le sue apparizioni con la nazionale statunitense, "Euro Barbie" durante l'NBA Berlin Game nel gennaio 2026 e "Chi Barbie" a Chicago. Una personalità poliedrica, sempre radicata nel mondo rosa e di plastica dell'iconica bambola, ma con ambizioni ben precise.

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Prima atleta professionista a sfilare per Victoria's Secret.

Nell'ottobre del 2025, Angel Reese ha fatto la storia diventando la prima atleta professionista in assoluto a essere scelta come Angelo di Victoria's Secret. Ha sfilato in passerella in occasione dell'attesissimo ritorno del Victoria's Secret Fashion Show a New York, dopo sei anni di assenza del marchio. Per l'occasione, si era allenata con un coach di passerella per perfezionare la sua camminata e, prima dello show, aveva dichiarato: "Era destino che accadesse".

In passerella, Angel Reese è apparsa con due look rosa: prima un completo floreale con boa, poi una tuta di pizzo rosa sotto una t-shirt strappata, completata da tacchi argentati e enormi ali d'angelo bianche.

Una campagna pubblicitaria in solitaria per Victoria's Secret nel 2026.

Nell'aprile del 2026, Angel Reese ha raggiunto un nuovo livello diventando il volto di una vera e propria campagna di Victoria's Secret, presentata nel flagship store del marchio a Midtown Manhattan. Per l'occasione, ha indossato un cappotto-abito a quadri bianchi e neri di LaQuan Smith, caratterizzato da spalle strutturate, scollo a V, spacco vertiginoso sulla coscia e décolleté nere a punta. Un look completamente in contrasto con il campo da basket, eppure con la stessa energia.

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"Barbie Dream Fest" e la consacrazione simbolica

Nel marzo 2026, Angel Reese è stata invitata al "Barbie Dream Fest" di Fort Lauderdale, il primo evento ufficiale interamente dedicato a Barbie, insieme alla tennista americana Serena Williams e a personalità come l'astronauta Dr. Swati Mohan e la schermitrice olimpica Ibtihaj Muhammad. Questa apparizione ha ufficialmente consolidato il suo status di "vera Barbie", un modello poliedrico per un'intera generazione.

Molto più di un soprannome: un imprenditore in movimento

Angel Reese non si occupa solo di sport e moda. Nel marzo 2026 ha lanciato la sua linea di abbigliamento, "Angel Couture", in collaborazione con Juicy Couture. Alla fine del 2025 ha presentato la sua prima scarpa firmata in collaborazione con Reebok. È anche co-fondatrice della squadra di calcio DC Power FC, conduttrice del podcast "Unapologetically" e sta conseguendo una laurea in arti culinarie. Un impero in costruzione, a soli 23 anni.

Sul campo, non è cambiato nient'altro.

Tutto il clamore fuori dal campo non dovrebbe oscurare il punto principale: Angel Reese è l'unica giocatrice nella storia della WNBA ad aver registrato una media di almeno 12 rimbalzi a partita per due stagioni consecutive. Nel 2025, ha totalizzato una media di 14,7 punti e 12,6 rimbalzi a partita, oltre a 3,7 assist e 1,5 palle rubate. "Barbie" gioca con la stessa grinta di tutte le altre, ma cattura rimbalzi meglio di chiunque altro.

In breve, Angel Reese non ha dovuto scegliere tra giocatrice di basket e icona di stile: ha deciso di essere entrambe le cose, simultaneamente e senza esitazioni. In un mondo che ancora troppo spesso impone alle donne di ricoprire un solo ruolo, la cestista americana Angel Reese risponde con una "doppia doppia".