A 58 anni, l'attrice Nicole Kidman ha fatto scalpore con un abito senza schienale dal dettaglio inaspettato

Fabienne Ba.
@nicolekidman / Instagram

A Biarritz, in occasione della sfilata Chanel Cruise 2026-2027, l'attrice e produttrice australiano-americana Nicole Kidman ha dimostrato che un look può essere due cose allo stesso tempo: sobrio di fronte, d'effetto di spalle. L'abito nero che ha indossato per l'occasione ne è la perfetta dimostrazione.

Biarritz, scenario storico per una parata memorabile

Il 28 aprile 2026, lo stilista franco-belga Matthieu Blazy ha presentato la collezione Chanel Cruise 2026-2027 a Biarritz, sulla costa basca, nello stesso luogo in cui Gabrielle Chanel presentò la sua prima collezione di moda nel 1915, a Villa de Larralde. Un luogo chiave che la maison ha scelto di porre al centro della sua narrazione.

Per l'occasione, la maison ha riunito le sue ambasciatrici e muse storiche: l'attrice e produttrice australiano-americana Nicole Kidman, l'attrice e produttrice francese Marion Cotillard, l'attrice e produttrice britannica Tilda Swinton, l'attrice franco-rumena Anamaria Vartolomei, la regista americana Sofia Coppola, Charlotte Casiraghi, figlia della Principessa Carolina di Monaco, e l'attrice britannica Michaela Coel.

Nicole Kidman gioca sui contrasti

Nicole Kidman è apparsa con un lungo abito nero a maniche lunghe e collo alto, apparentemente sobrio sul davanti. È stato il retro a rivelare il vero carattere dell'abito: una profonda scollatura sulla schiena che arrivava fino alla vita, creando un sorprendente contrasto tra copertura e scoperta. Nicole Kidman ha completato il look con uno chignon, tacchi alti e occhiali da sole, insieme a un trucco minimal.

Il secondo sguardo di una presenza notevole

Questo abito è stato il secondo look di Nicole Kidman per le sfilate Chanel Cruise 2026, che si sono svolte in due giorni. Il primo giorno, ha indossato un completo composto da maglione a collo alto in cashmere color tortora e gonna a tubino, il cui unico elemento distintivo erano i bottoni in oro giallo con la doppia C di Chanel sulla spalla. Due silhouette con uno spirito diverso – una comoda, l'altra "drammatica e adatta alla sera" – che hanno illustrato l'ampiezza del suo repertorio stilistico.

Musa storica di Chanel

Nicole Kidman è ambasciatrice di Chanel da molti anni e la sua fedeltà alla maison rimane incrollabile. Il mese scorso, ha partecipato alla cena pre-Oscar di Chanel indossando un tailleur gonna Métiers d'Art della collezione Primavera 2026, impreziosito da applicazioni a forma di coccinella sul cardigan e sulla gonna. Il 22 aprile, ha sfoggiato un completo in tweed nero, arancione, bianco e rosso con giacca senza collo e gonna con frange per un evento stampa a New York per la serie Lioness . Chanel è chiaramente una seconda pelle per lei.

Una reazione unanime sui social media

Le foto del photocall sono immediatamente circolate online, generando un'ondata di elogi sul suo account Instagram. "Sei così elegante e raffinata!!!" "Splendida come sempre." Sebbene l'aspetto e il corpo delle donne non debbano essere giudicati o commentati, questi messaggi gentili sono comunque piacevoli da leggere e, in definitiva, riconoscono lo stile sempre chic e raffinato di Nicole Kidman.

Un abito che si rivela solo quando ci si gira: questa è forse la metafora migliore per descrivere lo stile di Nicole Kidman, un'eleganza che non si svela immediatamente, ma che lascia un'impressione duratura quando si dispiega.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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