L'ex Miss Francia e medico Marine Lorphelin sta sfidando gli stereotipi con il suo percorso professionale "non convenzionale".

Esistono percorsi che ti costringono a riconsiderare i tuoi pregiudizi. Marine Lorphelin ne è l'esempio perfetto: eletta Miss Francia a 19 anni, seconda classificata a Miss Mondo, oggi è medico di medicina generale e non ha mai dovuto scegliere tra le due professioni.

Miss Francia 2013: un'elezione all'insegna dell'intelligenza

L'8 dicembre 2012, a Limoges, Marine Lorphelin è stata eletta Miss Francia 2013 con il 41,67% dei voti del pubblico, il punteggio più alto mai raggiunto da una vincitrice del concorso. L'organizzazione di Miss Francia le ha inoltre conferito il premio di cultura generale, con un punteggio di 17/20. Questo doppio riconoscimento ha subito delineato il quadro: dietro il titolo, una giovane donna con molto altro da dire.

Miss Mondo Europa e studi di medicina in parallelo

Al concorso di Miss Mondo 2013 a Bali, Marine Lorphelin si è classificata seconda tra 131 candidate, ottenendo il miglior risultato per la Francia dal 1998 e diventando Miss Mondo Europa 2013. Al termine del suo anno di regno, ha preso una decisione che ha suscitato scalpore: ha ripreso gli studi di medicina, iscrivendosi al secondo anno all'Università Claude Bernard di Lione 1, all'inizio del 2014. Un ritorno all'università dopo un anno da Miss Francia, con turni notturni e concorsi ad attenderla.

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Quattordici anni di facoltà di medicina, tra due continenti

Ha completato il sesto anno di studi nel giugno 2018, classificandosi 3.795ª su 8.706 candidati agli esami di ammissione nazionali, e ha scelto di intraprendere la specializzazione in medicina generale presso l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Nell'ottobre 2021 si è trasferita in Nuova Caledonia per completare gli studi con un tirocinio di sei mesi in ginecologia. Tra Parigi e il Pacifico meridionale, ha vissuto di tutto: la crisi del Covid, i turni di notte, la preparazione agli esami, il tutto continuando a condividere la sua vita quotidiana con i suoi follower su Instagram.

La tesi è stata discussa con la menzione "molto onorevole".

Il 12 marzo 2025, Marine Lorphelin ha discusso la sua tesi di dottorato davanti a una commissione presso la Facoltà di Scienze della Salute dell'Università Paris-Cité, ottenendo il massimo dei voti. Ha poi condiviso su Instagram un video che ripercorreva il suo percorso, con la didascalia: "Sono passati 14 anni da quando ho iniziato gli studi di medicina. Avete seguito i turni di notte, la crisi del Covid, le revisioni degli esami, i tirocini qui e altrove, i primi incarichi temporanei e ora, il mio dottorato. Non ho rimpianti; amo la mia professione". La sua conclusione: "Chiamatemi Dottoressa".

Un atleta affermato, dai tatami ai sentieri di montagna.

Appassionata di sport fin da bambina, Marine Lorphelin ha praticato ginnastica per otto anni e poi atletica leggera per cinque, vincendo il campionato borgognone di salto triplo nella categoria under 16. Oggi partecipa a gare di trail running di alto livello: ha preso parte all'HOKA UTMB Mont-Blanc 2025, classificandosi 117ª tra le donne e 543ª assoluta, con un indice UTMB di 460.

In qualità di ambasciatrice della FFEPGV, è stata anche madrina e partecipante agli Adventur'Games 2025 nel Giura, promuovendo una visione di sport accessibile a tutti: "Ritengo importante rendere lo sport accessibile al maggior numero di persone possibile".

Sport, medicina e visibilità: un allineamento perfetto

Medico di grande dedizione e appassionata di sport, Marine Lorphelin si batte costantemente per la prevenzione, la salute e il benessere. Attraverso la sua carriera e le sue dichiarazioni pubbliche, mette in luce i benefici dell'attività fisica. Secondo diversi osservatori, la sua notorietà potrebbe ispirare molte giovani donne, dimostrando che è assolutamente possibile conciliare ambizioni scientifiche, impegno sociale e aspirazioni diverse.

Sebbene il suo percorso possa essere fonte di ispirazione, non dovrebbe in alcun modo diventare un invito a "raggiungere tutto" o una fonte di paragoni. Ognuno progredisce al proprio ritmo, con le proprie difficoltà, priorità, punti di forza e vulnerabilità. Riuscire negli studi, affermarsi nella propria carriera, essere costantemente attivi o anche solo trovare l'energia per uscire di casa non è un'esperienza che tutti vivono allo stesso modo. Ogni percorso è legittimo e nessuno vale più di un altro. Marine Lorphelin può rappresentare un modello per alcuni, ma l'essenziale rimane costruire il proprio percorso, secondo i propri desideri e capacità, senza confrontarsi con gli altri.

In definitiva, Marine Lorphelin non ha dovuto scegliere tra il lusso e il glamour e lo stetoscopio, né tra l'allenamento per la corsa in montagna e la vita in ospedale. Medico, atleta e sostenitrice dello sport per la salute, dimostra che è possibile combinare molteplici identità e interessi senza doverli giustificare.