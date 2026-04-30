La cantante Tyla mette in mostra i suoi addominali e fa scalpore

Fabienne Ba.
@tyla / Instagram

Una sola parola nella didascalia, più di una dozzina di foto: e internet è impazzito all'istante. La cantante, cantautrice e ballerina sudafricana Tyla ha pubblicato su Instagram un "misterioso" carosello che lascia intendere l'imminente arrivo di una nuova era musicale.

Una leggenda che preannuncia qualcosa...

Tyla ha condiviso una carrellata di oltre una dozzina di foto con una sola didascalia: "A*PROACHING". Una parola volutamente censurata che ha immediatamente scatenato speculazioni tra i suoi fan. Si tratta di un nuovo album, un singolo, un tour? La domanda è rimasta senza risposta, il che probabilmente era proprio l'intento. Tyla ha l'abitudine di lasciare che i suoi post risuonino prima di fornire qualsiasi spiegazione.

Tra le foto del carosello, ha attirato particolare attenzione un'immagine sfocata in bianco e nero di Tyla con indosso un top con stampa pitonata. Un piercing all'ombelico, una collana appena visibile sotto i capelli che le coprono parzialmente il viso: un'immagine volutamente imprecisa, quasi cinematografica, che contrasta nettamente con i soliti selfie ultra nitidi che si vedono sui social.

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Un post condiviso da Tyla (@tyla)

I fan sono scatenati nei commenti

Il post ha scatenato una valanga di reazioni entusiaste. "La mia donna iconica", "INNAMORATO DI QUESTA RAGAZZA ", "Sei la ragazza più cool di sempre", "grinta" - i commenti si sono susseguiti, esprimendo tutti lo stesso sentimento: ammirazione incondizionata per un'artista. Tyla è una di quelle rare personalità per cui ogni post diventa un evento a sé stante.

Un artista emergente

Questo post su Instagram arriva in un periodo di grande fermento per Tyla. Dopo aver raggiunto il successo internazionale nel 2023 con "Water", brano vincitore di un Grammy Award come miglior performance afropop nel 2024, la cantante sta preparando il suo secondo album in studio, "A*Pop", la cui uscita è prevista per il 24 luglio 2026. I singoli "Chanel" e "She Did It Again", con la partecipazione della cantautrice svedese Zara Larsson, hanno già gettato le basi per una nuova direzione artistica: più pop, più decisa. La didascalia "A*PROACHING" sembra confermare che qualcosa di importante è imminente.

L'immagine come strumento di comunicazione

La cantante, cantautrice e ballerina sudafricana Tyla ha padroneggiato l'arte dell'immagine sfocata tanto quanto quella della composizione musicale. Questa fotografia in bianco e nero, imprecisa e misteriosa, rivela più del suo stato d'animo attuale di qualsiasi intervista. La sua estetica ricorda le grandi copertine degli album: riflessiva, inquadrata, significativa. Tyla dimostra una consapevolezza della propria immagine che va ben oltre la sua età.

Una parola censurata, una foto sfocata, milioni di reazioni: Tyla non ha bisogno di "chiarezza" per affascinare. Questo carosello è forse il suo modo migliore per annunciare che qualcosa di importante sta per accadere. E che, quando accadrà, nessuno sarà davvero sorpreso.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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