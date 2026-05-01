Questa scelta di moda della cantante Demi Lovato scatena un'ondata di reazioni

La cantautrice americana Demi Lovato ha fatto il suo debutto da protagonista al Madison Square Garden il 24 aprile 2026, nell'ambito del suo tour "It's Not That Deep". Sebbene lo spettacolo sia stato universalmente acclamato, è stato il suo look di scena a scatenare un'ondata di reazioni sui social media.

Il suo primo concerto da protagonista al Madison Square Garden.

Il 24 aprile 2026, Demi Lovato ha fatto il suo debutto da protagonista al Madison Square Garden di New York, registrando il tutto esaurito, nell'ambito del suo tour "It's Not That Deep". Lo spettacolo dance-pop di due ore, incentrato sul suo ultimo album, ha visto la partecipazione a sorpresa del marito Jutes e di JoJo Levesque, e ha incluso cover dei suoi più grandi successi, da "Heart Attack" a "Stone Cold" e "Give Your Heart a Break". È stata una serata che rimarrà impressa nella memoria dei suoi fan più devoti.

Un look color verde acqua che cattura tutti gli sguardi

Per questa data iconica, Demi Lovato ha scelto un look da palcoscenico incentrato su un top strutturato color verde acqua, abbinato a una minigonna di pizzo con profondi spacchi laterali. Una stola bianca in pelliccia sintetica drappeggiata sulle spalle ha aggiunto un tocco di drammaticità da vecchia Hollywood, in contrasto con l'energia da discoteca del resto dell'outfit. Stivali neri in pelle sopra il ginocchio e occhiali da sole retrò hanno completato un look pensato per lasciare il segno, e ci è riuscito in pieno.

Demi Lovato ha condiviso una carrellata di foto e video che documentano le sue esibizioni al Madison Square Garden, e alcune immagini hanno immediatamente scatenato una raffica di commenti, tra fan entusiasti e osservatori più divisi sul suo look di scena.

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Uno spettacolo che abbraccia appieno l'estetica di "It's Not That Deep".

Il tour è costruito attorno a un'estetica industriale, con influenze rave, luci sgargianti, una Steadicam dietro il palco e coreografie suggestive, in uno stile che ricorda l'era post-Brat. Sul palco, Demi Lovato ha anche utilizzato uno stand appendiabiti, mostrando al pubblico newyorkese i vari periodi della sua carriera musicale, dai tempi di Disney Channel fino ad oggi. L'abito color verde acqua con lo spacco vertiginoso si inserisce perfettamente in questa estetica, in piena coerenza con l'album.

Un top color verde acqua, uno spacco vertiginoso, pelliccia sintetica bianca: Demi Lovato non puntava certo sulla sobrietà al Madison Square Garden. E il risultato, sia sul palco che sui social media, è stato esattamente quello che aveva in mente.