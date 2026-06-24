Con una silhouette minimalista, la modella Kaia Gerber fa rivivere una tendenza degli anni '90.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

La modella e attrice americana Kaia Gerber ha un innato senso dello stile. Ha svelato su Instagram le immagini di una nuova campagna pubblicitaria, sfoggiando un look total black dall'estetica decisamente minimalista. Questa serie di foto trae ispirazione dagli anni '90 e conferma il grande ritorno di quel decennio.

Un look minimalista total black

Per questa campagna, Kaia Gerber ha optato per un outfit total black. Indossava un body abbinato a un bomber, completato da collant velati, décolleté argentate e occhiali da sole. Un tocco di rossetto scarlatto ha aggiunto un tocco di vivacità all'insieme altrimenti scuro. In posa accanto a un'auto sportiva nera, in una posa studiata nei minimi dettagli, la modella ha incarnato alla perfezione l'estetica pulita e grafica del servizio fotografico.

Un omaggio agli anni '90

Al di là dei singoli capi, questa campagna evoca un'intera estetica. Il look total black, i tessuti sobri e l'atmosfera da "top model appena uscita dalla passerella" richiamano direttamente il minimalismo degli anni '90. La fotografia granulosa, dall'aspetto cinematografico, rafforza ulteriormente questa sensazione vintage. È un modo per far rivivere un decennio la cui influenza continua a crescere nella moda contemporanea.

Un'erede dello stile delle supermodelle

Questa scelta non è casuale. Figlia della leggendaria supermodella americana Cindy Crawford, icona assoluta delle passerelle degli anni '90, Kaia Gerber si presenta come la naturale erede di quell'eleganza. Adottando lo stile minimalista che ha reso celebri le modelle di quell'epoca, Kaia Gerber rende un sottile omaggio a quel periodo d'oro della moda, ancorandolo saldamente al presente.

Una campagna acclamata dai fan.

Come prevedibile, il post ha riscosso un grande successo tra i follower di Kaia Gerber. Molti hanno elogiato l'aspetto naturale e la sicurezza di sé trasmessi dalle foto, nonché la coerenza complessiva della campagna. Questo successo conferma lo status di Kaia Gerber come una delle stelle nascenti della sua generazione, punto di incontro tra moda e immagine.

Con questo look minimalista total black, Kaia Gerber dimostra che una silhouette semplice e pulita può bastare a lasciare un'impressione duratura. Rievocando i codici degli anni '90, realizza una campagna elegante e nostalgica al tempo stesso. La prova che questo decennio continua a ispirare la moda e chi la crea.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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