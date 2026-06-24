Paris Hilton sfoggia un look molto americano sugli spalti dei Mondiali.

Julia P.
@parishilton / Instagram

Come da copione, Paris Hilton non ha mancato di lasciare il segno ai Mondiali FIFA 2026™. Presente sugli spalti per sostenere la squadra statunitense, l'imprenditrice americana ha optato per un look patriottico al 100%, che non ha certo lasciato indifferenti gli utenti di internet, anzi, ha diviso le opinioni nei commenti.

Un look 100% americano

Per l'occasione, Paris Hilton ha abbracciato i colori nazionali, dal rosso al bianco al blu. Indossava la maglia a righe rosse e bianche della nazionale americana, abbinandola a jeans a zampa decorati con stelle, guanti senza dita in pelle blu e occhiali da sole blu con montatura spessa. Il look era completato dai suoi lunghi capelli biondi e ondulati. Era il modo di Paris Hilton di fondere il suo stile abituale con lo spirito festoso e patriottico dell'evento.

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Reazioni miste

Nei commenti le opinioni erano divise: mentre alcuni utenti di internet elogiavano "un outfit audace, divertente e perfettamente a tema", altri trovavano l'intero look "un po' teatrale". Alcuni hanno persino messo in dubbio il suo "reale interesse per il calcio". Vale la pena ricordare che l'aspetto o il corpo di una persona non dovrebbero mai essere usati per valutarne la legittimità in nessun campo.

E sebbene questo valga per tutti, le donne si trovano ancora troppo spesso a dover affrontare stereotipi persistenti nel mondo del calcio. Essere appassionate, tifose o esperte di questo sport non ha nulla a che vedere con il genere: le donne possono godersi e seguire il calcio con lo stesso entusiasmo e la stessa competenza degli uomini. È ora di accantonare i cliché secondo cui sono lì solo "per essere belle" o non ne capiscono nulla di calcio.

Tra patriottismo ostentato e stile spettacolare, Paris Hilton ha fatto un'apparizione memorabile ai Mondiali FIFA 2026™. Oltre allo stile, era lì per sostenere la nazionale e ha assistito alla partita inaugurale tra Stati Uniti e Paraguay, giocata allo stadio di Los Angeles e vinta nettamente dagli americani (4-1).

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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