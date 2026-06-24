Sulle tribune dei Mondiali, Alexandra Daddario attira tutti gli sguardi.

Léa Michel
@alexandradaddario / Instagram

Alexandra Daddario ha vissuto una giornata da vera tifosa. L'attrice americana, nota soprattutto per il suo ruolo nella serie "Il Loto Bianco", ha assistito a una partita dei Mondiali FIFA 2026™ indossando la maglia dell'Inghilterra. Su Instagram ha condiviso una serie di foto che hanno entusiasmato i suoi follower, tra cui un divertente momento con David Beckham.

Un look da tifoso inglese al 100%.

Per l'occasione, Alexandra Daddario aveva sfoggiato l'outfit perfetto da tifosa. Indossava la maglia bianca della nazionale inglese, un berretto blu scuro con lo stemma dei Tre Leoni e una sciarpa abbinata. Sorridente, ha posato scherzosamente per la fotocamera, formando una cornice con le dita. Un look fresco e allegro, che irradiava l'entusiasmo del giorno della partita.

Un selfie amichevole con David Beckham

Il momento clou del post: in una delle foto, Alexandra Daddario ha scherzosamente inquadrato David Beckham, seduto in un palco proprio sopra di lei, per includerlo nel suo selfie. Lungi dall'essere timido, l'ex stella del calcio ha notato la scena e le ha sorriso e fatto un cenno di approvazione con il pollice. Uno scambio spontaneo e amichevole che ha fatto la gioia degli utenti di internet.

Nel bel mezzo di una partita dei Mondiali

Quel giorno coincideva con la partita tra Inghilterra e Ghana, giocata a Boston e terminata con un pareggio per 0-0. Alexandra Daddario non era certo l'unica celebrità presente: c'erano anche il rapper Stormzy, il cantante Marcus Mumford e il presentatore televisivo Jeremy Clarkson. La prova, se mai ce ne fosse bisogno, che i Mondiali attraggono star ben oltre il campo da gioco.

I fan hanno conquistato

Come prevedibile, il post ha scatenato un'ondata di reazioni entusiaste. Nei commenti, gli utenti hanno elogiato il sorriso radioso di Alexandra Daddario, la sua energia contagiosa e il suo aspetto da fan. Molti hanno anche notato, con divertimento, il suo scambio di battute con David Beckham.

Tra il suo atteggiamento da tifosa e un momento di cordialità con David Beckham, Alexandra Daddario ha regalato una performance radiosa e affascinante ai Mondiali. Una giornata all'insegna dell'allegria, che ha conquistato i suoi fan e ha dimostrato, ancora una volta, che l'atmosfera sugli spalti è parte integrante dello spettacolo.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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