Sulla spiaggia, questo ex atleta adotta un look "Baywatch" per il reboot della serie.

Sulla spiaggia, l'ex ginnasta artistica americana Livvy Dunne anticipa il reboot di "Baywatch" con un look ispirato alla serie, posando sorridente in un completo rosso e bianco.

Primo sguardo al reboot di "Baywatch".

Il 16 marzo 2026, Livvy Dunne, ex ginnasta della LSU e influencer, ha condiviso su Instagram la prima immagine del suo ruolo nel reboot di "Baywatch". Sdraiata sulla sabbia, tiene in mano la sceneggiatura scattata sul set, indossando collant rossi e una canotta bianca, con un grande sorriso sul volto. La didascalia , "Non sono una bagnina, ma ne interpreto una in TV", conferma il suo ruolo di Grace, una nuova recluta entusiasta, come descritto da Deadline .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia Dunne (@livvydunne)

Un cast giovane e variegato

Livvy Dunne si unisce al gruppo:

L'attore canadese Stephen Amell (Hobie Buchannon)

La modella americana Brook Nader

L'attore americano Noah Beck,

L'attrice, modella e produttrice canadese Shay Mitchell

Jessica Belkin, attrice, modella e cantante americana.

L'attrice americana Hassie Harrison

L'attore americano Thaddeus LaGrone

David Chokachi riprende il ruolo di Cody Madison dalla serie originale (1989-1999). Il reboot, la cui messa in onda è prevista su Fox nel 2026-2027, promette "salvataggi adrenalinici, relazioni complicate ed eroismo sulla spiaggia" con una nuova generazione.

Un omaggio all'eredità di "Baywatch".

La serie originale con l'attore e cantante americano David Hasselhoff e l'attrice e modella canadese-americana Pamela Anderson rimane un cult. Sebbene non siano state confermate apparizioni cameo, Livvy Dunne incarna perfettamente l'energia "giovanile" promessa da questo revival, che modernizza la formula pur rispettandone il DNA balneare e d'azione.

In breve, Livvy Dunne lancia con sicurezza il reboot di "Baywatch", trasformando il suo passato da ginnasta in un trampolino di lancio a Hollywood. Un nuovo capitolo è già in fase di scrittura sotto il sole della California.