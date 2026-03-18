Su uno yacht, questa ginnasta olimpica festeggia il suo 29° compleanno al sole.

Su uno yacht baciato dal sole, la ginnasta artistica americana Simone Biles ha recentemente festeggiato il suo 29° compleanno con foto estive condivise su Instagram, che mettono in risalto la sua contagiosa felicità.

Una fuga di lusso per festeggiare l'arrivo dei trent'anni.

Il 14 marzo 2026, la campionessa con 11 medaglie olimpiche ha festeggiato il suo compleanno con una gita in yacht, immortalata in una carrellata di foto su Instagram con la didascalia "questo è il mio 29° compleanno" . Tra le immagini, la si vede in piedi sul ponte, cullata da una leggera brezza, circondata da palloncini bianchi e dorati, con indosso un casual completo nero.

Simone Biles alterna stili diversi: un completo nero svolazzante in barca, poi un abito in pelle marrone con tacchi abbinati per una serata chic, e un sognante abito in cashmere giallo pallido su un balcone con vista sullo skyline della città. Questi outfit passano senza soluzione di continuità dall'abbigliamento sportivo da spiaggia a quello urbano, a dimostrazione della sua versatilità nel mondo della moda post-olimpica.

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Reazioni entusiaste da parte dei fan e dei loro cari

Il post è esploso con migliaia di like: suo marito, il giocatore di football americano Jonathan Owens, ha commentato: "Più bella che mai 💜", mentre fan e atleti come la ballerina e coreografa professionista australiano-americana Sasha Farber hanno inondato i commenti con emoji celebrative. "Così bella!" L'autenticità di Simone Biles, dopo le sue recenti rivelazioni sul suo corpo, ha avuto una profonda risonanza, celebrando una donna sicura di sé.

Un anno cruciale dopo le Olimpiadi di Parigi

Dopo le sue imprese alle Olimpiadi del 2024 e il trasferimento a Indianapolis per seguire il marito Jonathan ai Colts, Simone Biles sta per compiere 29 anni nel pieno di una rinascita personale. Queste foto scattate sullo yacht incarnano un perfetto equilibrio tra meritato relax ed esposizione mediatica.

In breve, Simone Biles sta trasformando i suoi 29 anni in un momento di pura gioia su uno yacht, mettendo in mostra la sua figura atletica con una disinvoltura impressionante. Una campionessa che brilla tanto in acqua quanto sotto i riflettori.