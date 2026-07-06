A 67 anni, Madonna sorprende con un'acconciatura retrò che scatena reazioni tra i fan.

La cantautrice americana Madonna ha svelato una trasformazione dei capelli che riporta i suoi fan direttamente agli anni '80. Addio ai ricci dorati: ora sfoggia capelli lunghi fino alle spalle, acconciati in una voluminosa piega. Questa metamorfosi, immortalata sulla copertina della rivista Interview, ha certamente suscitato diverse reazioni.

Un'acconciatura tipica degli anni '80.

Madonna sfoggia un'acconciatura particolarmente voluminosa, strutturata da uno chignon morbido e arioso, completato da una frangia sfilata. Uno stile decisamente retrò e rock, direttamente ispirato alle tendenze hair degli anni '80. L'attenzione si concentra più sulla definizione e sull'aggiunta di volume che su una trasformazione strutturale del taglio, con un gioco di texture e sfumature visive che accentuano l'effetto "iconico" desiderato.

Questa scelta di acconciatura si inserisce in un'estetica estremamente controllata, fedele all'universo di Madonna, che spesso richiama i suoi primi lavori. Protagonista della copertina di Interview, questa apparizione si basa su una presentazione di grande impatto, in cui l'acconciatura diventa un elemento centrale dell'immagine. Il volume esagerato, quasi scultoreo, evoca le acconciature della cultura pop degli anni '80, un periodo caratterizzato da volumi XXL, capelli cotonati e acconciature audaci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

Un ritorno agli anni '80

Al di là del taglio di capelli, questo nuovo look evoca un'atmosfera ben precisa. Madonna lo ha abbinato a un trucco luminoso: ombretto iridescente, guance leggermente rosate, labbra lucide e unghie lunghe con una finitura perlata. Tutti questi dettagli rafforzano questo viaggio indietro nel tempo, al decennio che ha visto la nascita della leggenda di Madonna. Un viaggio nostalgico che delizierà i suoi fan di lunga data.

La copertina di una rivista

Questa trasformazione è stata svelata in una serie di foto scattate per la rivista Interview. Durante il servizio fotografico, Madonna ha cambiato abiti e stati d'animo, confermando il suo status di vero "camaleonte della moda". Da completi impeccabili a capi colorati e accessori preziosi, ha mostrato il suo nuovo look in tutte le sue sfaccettature, con la sua inconfondibile audacia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

Unendo richiami al passato a un tocco di audacia, Madonna offre una trasformazione tanto spettacolare quanto nostalgica. Non sorprende che questo delizierà i suoi fan, sempre in attesa di assistere alle sue metamorfosi, e molti dei quali stanno già elogiando questo "ritorno alle origini".