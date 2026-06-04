Shakira fa un'apparizione sorprendente in un abito arancione scultoreo.

La cantautrice colombiana Shakira ha optato per una scelta cromatica audace per lasciare il segno. Si è presentata con un sorprendente abito arancione scultoreo al lancio di "No Drama", il nuovo districante per capelli del suo marchio Isima. Una scelta di moda perfettamente in sintonia con l'energia estiva dell'evento.

Un abito arancione scultoreo

Per questa celebrazione, Shakira ha optato per un abito corto e arancione acceso dalla silhouette aderente. L'abito si distingue per le cuciture strutturate, ispirate a un corsetto, che creano una linea pulita e grafica, e per la profonda scollatura. Un discreto cut-out aggiunge un tocco di profondità. Il risultato: una silhouette moderna e architettonica al tempo stesso, fedele alla predilezione di Shakira per i capi d'effetto.

Accessori che giocano sul contrasto

Per quanto riguarda gli accessori, ha continuato con il tema monocromatico, sfoggiando grandi occhiali da sole arancioni che si abbinavano perfettamente al suo outfit. Tuttavia, ha spezzato questa armonia con un paio di stivali da cowboy bianchi, creando un contrasto decisamente di tendenza. Le sue lunghe onde e il trucco leggero hanno completato questo look baciato dal sole.

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Un artista al vertice

Questa incursione nel mondo della moda arriva in un momento di grande successo per Shakira. Attualmente è impegnata in un tour mondiale con "Las Mujeres Ya No Lloran", che è diventato il tour latino di maggior successo nella storia. Tra musica, moda e imprenditoria, la cantante di "Waka Waka" si destreggia tra molteplici ruoli con pari successo.

Con il suo taglio strutturato, la vivace palette di colori e gli accessori a contrasto, Shakira ha ancora una volta dimostrato il suo impeccabile senso dello stile, mettendo al contempo in risalto il suo marchio di prodotti per la cura della pelle. Questa dimostrazione di energia estiva non è certo passata inosservata.