A 51 anni, Hannah Waddingham ha fatto una splendida apparizione in un abito nero

L'attrice e cantante britannica Hannah Waddingham si sta affermando più che mai con il suo stile inconfondibile. Ha sfilato sul red carpet londinese con uno spettacolare abito nero, una fusione tra l'alta moda europea e lo stile dei red carpet hollywoodiani degli anni '50.

Un abito dallo stile ispirato alla vecchia Hollywood.

Per la cerimonia tenutasi al Chancery Rosewood Hotel, l'attrice di Ted Lasso ha optato per una creazione di Sophie Couture, una giovane casa di moda che ammira particolarmente. Si trattava di un capo su misura che aveva già indossato due anni prima ai Primetime Creative Arts Emmy Awards del 2024: una scelta ecosostenibile in linea con il movimento del "riutilizzo" ora celebrato nel mondo del red carpet.

Il risultato è un vero e proprio omaggio all'eleganza di un'altra epoca. Taglio a sirena, vita sapientemente stretta, discreto strascico che sfiora il pavimento: tutti i codici del red carpet di un tempo sono richiamati, ma reinterpretati con una modernità che si addice perfettamente alla sua silhouette.

Scollatura profonda all'americana e spacco vertiginoso

Sono due i dettagli che rendono davvero speciale questo abito. Innanzitutto, il taglio che struttura verticalmente l'intera silhouette, dal collo ai fianchi, aggiungendo un tocco di audacia pur mantenendo un'eleganza raffinata. In secondo luogo, lo spacco alto sulla coscia che spezza la lunghezza della gonna e conferisce all'intero capo un'energia decisamente contemporanea. Questa rottura è realizzata alla perfezione: senza di essa, l'abito avrebbe virato verso un puro richiamo al passato; con esso, rimane decisamente moderno.

Un materiale con "effetto liquido"

Per quanto riguarda il tessuto, la scelta è tutt'altro che casuale. Hannah Waddingham e Sophie Couture hanno optato per un raso pesante dalla finitura lucida, quasi fluida, che cattura la luce a ogni movimento. Questo materiale scolpisce il corpo senza costringerlo, conferendo all'intero abito un'aura quasi cinematografica nelle foto. Ai piedi, l'attrice ha completato il look con un paio di sandali neri con cinturini sottili e tacco alto, che slanciano elegantemente le linee verticali della sua silhouette senza distogliere l'attenzione da essa.

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Nel mondo degli accessori e della bellezza, la genialità risiede nella sottigliezza.

Per evitare di appesantire l'intero look, Hannah Waddingham ha optato per alcuni tocchi discreti ma accuratamente selezionati. Alle orecchie indossava orecchini pendenti di Anabela Chan, designer britannica rinomata per i suoi gioielli ispirati al mondo naturale. Al polso, un bracciale aderente di pietre preziose e alcuni anelli d'argento adornavano le sue dita.

In fatto di bellezza, Hannah Waddingham ha optato per la semplicità. Un caschetto corto biondo platino pettinato all'indietro, una pelle luminosa e un trucco radioso. Un viso sorridente, occhi scintillanti e quella posa rilassata e con le spalle scoperte che ora rivendica come suo segno distintivo: meno costrizione, più sicurezza.

Con questa apparizione firmata Sophie Couture, Hannah Waddingham conferma di essere una delle star più interessanti da ammirare sul red carpet britannico. Rievocando la vecchia Hollywood, con la sua estetica raffinata e i tessuti scintillanti, offre una chiara dimostrazione di eleganza senza tempo.