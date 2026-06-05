L'influencer Alix Earle fa scalpore con un audace outfit da spiaggia.

Su Instagram, l'influencer americana Alix Earle ha creato uno dei caroselli più discussi della stagione. Mostra una serie di outfit da spiaggia in una presentazione che reinventa continuamente il classico abbigliamento estivo da spiaggia.

Un alto triangolo bianco con ancore marine

In una delle foto più condivise, Alix Earle appare in un impeccabile bikini bianco: un top a triangolo con coppe decorate da grandi ancore blu navy, abbinato a un semplice slip bianco a vita alta. La stampa nautica, che torna prepotentemente di moda ogni estate, viene qui reinterpretata nella sua forma più minimalista: solo un simbolo, un colore dominante e una silhouette pulita. A riprova del fatto che il miglior beachwear è, il più delle volte, il più semplice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alix Earle (@alixearle)

Il pezzo placcato in oro: un effetto gioiello

Questa volta, Alix Earle ha optato per un capo interamente ricamato in oro, un ibrido tra un costume da bagno e un accessorio di gioielleria. I dettagli metallici brillano da ogni angolazione, catturando la luce e trasformando quello che avrebbe potuto essere un semplice due pezzi in una vera opera d'arte. Questo stile si inserisce in una tendenza più ampia: quella dei "costumi gioiello", questi pezzi da spiaggia ibridi, più gioielli che abiti, visti sulle passerelle e nelle campagne più all'avanguardia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alix Earle (@alixearle)

Sports Illustrated, una consacrazione che è confermata

La ragione per cui queste foto mostrano una qualità editoriale particolarmente curata è che non sono il risultato di un servizio fotografico casalingo. Alix Earle posa per Sports Illustrated, una delle più importanti riviste sportive americane, la cui edizione annuale dedicata ai costumi da bagno rimane uno degli eventi imprescindibili nel settore della moda.

Dopo il suo debutto nel 2024 come "esordiente", l'influencer Alix Earle continua il suo percorso con la rivista americana, che negli ultimi anni ha ampliato il suo roster includendo importanti "personalità digitali". Questa strategia ha dato i suoi frutti: Alix Earle vanta ora oltre nove milioni di follower su Instagram e quasi otto milioni su TikTok, cifre che garantiscono un'enorme e immediata visibilità a ciascuno dei suoi post.

In sintesi, Alix Earle conferma il suo posto tra i volti che "dettano" la moda da spiaggia per l'estate 2026. Tra un raffinato revival nautico e un tocco impreziosito da gioielli, lei sola incarna due tendenze molto diverse, ma entrambe di grande attualità in questa stagione.