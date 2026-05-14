L'attrice Shay Mitchell fa scalpore con un body rosso in stile "Baywatch".

L'abito rosso di "Baywatch" è uno dei più riconoscibili nella storia della televisione. E l'attrice, modella e produttrice canadese Shay Mitchell, che interpreta la bagnina Trina nell'attesissimo reboot della Fox, gli rende pienamente giustizia, come confermano le foto dal set.

Il reboot di "Baywatch" della Fox

Sono ufficialmente iniziate le riprese del reboot di "Baywatch" della Fox, con un cast corale che include l'attore e wrestler canadese Stephen Amell, l'attrice, modella e produttrice canadese Shay Mitchell, l'attrice americana Jessica Belkin, il personaggio televisivo e attore americano Noah Beck, il modello e personaggio televisivo americano Brooks Nader e l'influencer americana ed ex ginnasta artistica Livvy Dunne.

La nuova serie segue le vicende di una squadra di bagnini a Venice Beach, con Stephen Amell nel ruolo di Hobie Buchannon, figlio dell'originale Mitch Buchannon interpretato da David Hasselhoff. Il reboot sarà composto da 12 episodi e la sua messa in onda è prevista per la stagione 2026-2027 su Fox.

Shay Mitchell nel ruolo di Trina

È stato annunciato che l'attrice, modella e produttrice canadese Shay Mitchell interpreterà Trina, un'ex avvocata di un prestigioso studio legale che ha lasciato tutto per diventare bagnina a tempo pieno. Un personaggio davvero anticonvenzionale, perfettamente in linea con l'immagine che l'attrice ha coltivato negli ultimi anni. In un'intervista con Alex Cooper per Call Her Daddy, Shay Mitchell ha condiviso la sua filosofia di carriera: "Voglio solo essere libera. Voglio solo essere me stessa, qualunque cosa significhi".

L'abito rosso da ripresa che sta facendo scalpore

Nelle prime foto dal set diffuse nel marzo 2026, Shay Mitchell appariva con un costume intero rosso con spalline sottili e una profonda scollatura a V, mentre teneva in mano un salvagente rosso e correva a piedi nudi sulla sabbia di Venice Beach. Il 1° maggio 2026, nuove foto dal set mostravano l'attrice con l'iconico costume rosso, occhiali da sole e un orologio bianco al polso, con i capelli mossi dal vento.

Un post su Instagram che completa il quadro.

Sul suo account Instagram, seguito da oltre 34 milioni di follower, Shay Mitchell ha condiviso una carrellata di foto con la semplice didascalia "questi sono i bei tempi" - una frase nostalgica che ha assunto il suo pieno significato nel contesto di questo ritorno a una delle serie più iconiche degli anni '90.

L'outfit nella foto, un body rosso con aperture laterali e schiena scoperta, ha portato l'estetica "Baywatch" ancora oltre, con tanto di materassino gonfiabile rosso a completare il tutto. I fan hanno reagito con entusiasmo: "L'era di Baywatch ti si addice così bene!!" , "La mia Ariete preferita di sempre."

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Un cast che attira l'attenzione ben prima della messa in onda.

Persino Khloé Kardashian non ha resistito alla tentazione di commentare le foto dal backstage di Shay Mitchell sotto il post dell'attrice su Instagram. La combinazione del personaggio, dell'outfit e della presenza di Shay Mitchell sui social media ha generato un grande interesse intorno alla serie ancor prima della messa in onda di un singolo episodio: un segno che il reboot di "Baywatch" avrà gli occhi del mondo puntati addosso fin dal momento della sua uscita.

Un body rosso, un salvagente e Venice Beach: a Shay Mitchell non è servito molto per fare colpo. Indossando l'outfit più iconico della televisione americana, sta riportando in auge un simbolo. E la serie non è ancora nemmeno iniziata.