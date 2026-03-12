Unendo forza ed eleganza, questa ginnasta olimpica sfoggia uno dei suoi look più forti.

Anaëlle G.
Combinando forza ed eleganza, la ginnasta americana Jordan Chiles ha sfoggiato uno dei suoi look più sorprendenti. Al Gala TIME Women of the Year 2026, la medaglia d'oro americana ha brillato con un abito argentato di Tony Ward Couture, che fonde potenza atletica e raffinatezza couture.

Un abito con tagli e un messaggio profondo

Jordan Chiles ha indossato un abito a colonna argentato, un capo della collezione Autunno/Inverno 2023/2024, al Gala TIME Women of the Year 2026. L'abito presentava una scollatura asimmetrica senza maniche ed era interamente ricoperto di paillettes. Un ritaglio in vita era impreziosito da ricami bordeaux e neri, a evocare una "ferita" che la rendeva "più forte".

Questo look curato da Jason Rembert ha messo in risalto la silhouette di Jordan Chiles, con orecchini di diamanti, una piega elegante di SherriAnn Cole e un trucco luminoso con lunghe ciglia di Dee Carrion.

Un gala carico di emozioni

Prima della serata, la ginnasta artistica americana Jordan Chiles ha partecipato al TIME Women of the Year Leadership Forum indossando un miniabito blazer di Helsa Studio con un grande fiocco bianco sul colletto, insieme alla cestista americana Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) e alla calciatrice internazionale americana Kelley O'Hara (calcio olimpico), per un dibattito sul potere dello sport femminile: un contesto perfetto per il suo look resiliente.

I fan sono affascinati dalla sua forza

Le reazioni sono piovute dopo l'evento: "Muscoli ed eleganza, Jordan sei un guerriero!" , oppure "Questo ritaglio è potente, indossi la tua forza come una corona!" , esclamano i fan, celebrando questo olimpionico che trasforma le prove in trionfi di stile.

In breve, Jordan Chiles fonde l'atletica d'élite e l'alta moda in un look che simboleggia la resilienza. Questo abito "ferito ma più forte" incarna perfettamente il suo percorso, dimostrando che la vera eleganza nasce dalla vulnerabilità liberamente esibita.

Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
