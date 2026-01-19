Con un abito di cristallo, Heidi Klum brilla sulla spiaggia

Durante le riprese della ventesima stagione di "Germany's Next Topmodel", la top model tedesca Heidi Klum ha trasformato Venice Beach in una vera e propria passerella di alta moda. In uno scintillante abito Julien MacDonald, ha incantato tutti, offrendo una lezione magistrale di eleganza sotto il sole californiano.

Una visione cristallina di Julien Macdonald

Per questa sequenza al tramonto, Heidi Klum ha affidato il design al suo amico e collaboratore di lunga data, Julien Macdonald, noto per le sue creazioni audaci e abbaglianti. Il risultato: un lungo abito in tulle tempestato di migliaia di cristalli Swarovski, indossato sopra un body bianco metallizzato con una profonda scollatura. Ogni movimento di Heidi Klum catturava la luce del crepuscolo, creando un effetto specchio scintillante che ricordava il delicato fiocco di neve: una visione celeste soprannominata "Angelo di Neve" dai fan.

Eleganti sulla sabbia e stretti legami dietro le quinte

Per completare il suo look da angelo di ghiaccio, Heidi ha indossato un oversize cappotto di piume bianche che fluttuava maestosamente sulla sabbia di Venice Beach. Con i capelli acconciati in onde naturali e nascosti dietro occhiali da sole con montatura bianca, ha guidato una sfida per i concorrenti, divertendosi tra una ripresa e l'altra. L'atmosfera era gioiosa: Julien Macdonald, presente sul set come giudice ospite, ha condiviso con lei questo momento di creatività ed eleganza.

Questo servizio fotografico simboleggia più di un semplice segmento televisivo: conferma l'influenza senza tempo di Heidi Klum sulla moda. Per decenni, ha saputo catturare l'attenzione con naturalezza e audacia, trasformando ogni apparizione in un evento.