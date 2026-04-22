Lady Gaga reinterpreta lo chic hollywoodiano a modo suo.

Fabienne Ba.
@ladygaga / Instagram

Alla première newyorkese di "Il diavolo veste Prada 2", Lady Gaga ha sfoggiato ancora una volta il suo stile impeccabile reinterpretando il classico chic di Hollywood. L'evento ha offerto alla cantautrice americana l'opportunità di svelare un'estetica direttamente ispirata alla vecchia Hollywood, fondendo una raffinatezza senza tempo con un audace tocco moderno.

Una silhouette sospesa tra archivi e modernità

Per questa apparizione, Lady Gaga ha optato per un abito nero strutturato proveniente dagli archivi di Saint Laurent. Il capo aderente, dalla silhouette scultorea, evocava l'epoca d'oro del cinema americano pur mantenendo un tocco decisamente contemporaneo. La scelta di questo abito ha rafforzato un'estetica teatrale ed elegante, tipica dei red carpet più iconici.

Per completare questo look, Lady Gaga ha optato per accessori vistosi e scintillanti, tra cui orecchini a forma di stella, e un trucco incentrato su occhi smokey abbinati a labbra nude. L'effetto complessivo è stato una forte coerenza visiva, in cui ogni elemento rafforza la narrazione di uno chic reinterpretato.

Un'acconciatura rivisitata in chiave Old Hollywood.

Sul fronte beauty, Lady Gaga ha sorpreso tutti con una coda di cavallo bassa ed elegante, con riga profonda e morbide onde. Questo stile, ispirato alle icone del cinema classico, è stato rivisitato in chiave moderna con una finitura ultra-pulita e un sottile contrasto tra le radici più scure e le lunghezze più chiare.

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Un artista abituato alle trasformazioni stilistiche

Nota per le sue continue trasformazioni, Lady Gaga ha alternato per diversi anni biondi luminosi, neri intensi e tonalità più sperimentali, rendendo la sua immagine una vera e propria tela per l'espressione artistica. Quest'ultimo look si inserisce in questa continua evoluzione, in cui la moda diventa un linguaggio narrativo a sé stante.

Rivisitando lo chic hollywoodiano a modo suo, Lady Gaga conferma il suo status di icona di stile capace di reinventare i classici. Unendo l'omaggio all'epoca d'oro del cinema a una visione contemporanea dello stile, propone un look che coniuga eleganza, teatralità e maestria stilistica.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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