A 9 anni, il figlio della cantante Pink sfoggia un look appariscente in omaggio alla madre.

Fabienne Ba.
@hartluck / Instagram

La cantante e attrice americana Pink ha condiviso una nuova foto del figlio di 9 anni, Jameson, che ha attirato l'attenzione dei fan per il suo stile colorato. Nella foto pubblicata sui social, il bambino sfoggia un'acconciatura che ricorda la forte identità visiva della madre, nota per le sue trasformazioni di capelli sin dagli anni 2000.

Uno stile ispirato ai look iconici di sua madre

Questa scelta estetica non è insignificante: Pink ha spesso caratterizzato la sua carriera con colori di capelli "audaci", in particolare tonalità vivaci che sono diventate emblematiche della sua immagine pubblica. Adottando un look simile, suo figlio Jameson sembra rievocare questa eredità visiva, in un chiaro omaggio al mondo artistico della madre.

Non è la prima volta che Jameson sperimenta con look colorati. Il bambino è già stato avvistato con stili simili in occasione di gite in famiglia ed eventi sportivi. Queste scelte di abbigliamento riflettono anche un approccio libero e creativo, probabilmente incoraggiato all'interno della famiglia.

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Una famiglia spesso sotto i riflettori

La cantante e attrice americana Pink condivide regolarmente scorci della sua vita con i suoi due figli, Jameson e Willow, spesso mescolando momenti privati a scene pubbliche. Questi post attirano costantemente l'attenzione grazie alla loro spontaneità e al legame che creano con il pubblico. Quest'ultima apparizione del figlio Jameson si aggiunge a una serie di post a tema familiare che riscuotono grande successo sui social media.

Con il suo look appariscente ispirato alla madre, Jameson, il figlio di Pink, non passa inosservato. Più che una semplice scelta estetica, questo aspetto illustra la forte influenza dell'universo visivo di Pink sulla sua famiglia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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