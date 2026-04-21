A 57 anni, l'attrice Lucy Liu osa indossare il tubino nero più affascinante del momento.

Fabienne Ba.
@lucyliu / Instagram

L'attrice, produttrice, regista, pittrice e scultrice americana Lucy Liu ha recentemente catturato l'attenzione di tutti alla première newyorkese di "Il diavolo veste Prada 2". Nel cast dell'attesissimo sequel del film cult del 2006, ha fatto un'apparizione mozzafiato con un abito sofisticato.

Un tubino nero reinterpretato in chiave moderna.

Per l'occasione, Lucy Liu ha scelto una creazione dello stilista Georges Hobeika della collezione Autunno 2026. Questo abito nero, lontano dai classici minimalisti, si distingueva per un sottile gioco di trasparenze e ricami meticolosi. Il modello senza maniche presentava un corpetto ornato da motivi floreali ricamati, abbinati al tulle. L'ensemble era ulteriormente impreziosito da frange tridimensionali realizzate interamente con perline, che aggiungevano movimento e texture a ogni passo.

Accessori scintillanti per esaltare la silhouette

Per quanto riguarda gli accessori, l'attrice ha optato per una collezione a strati di gioielli con diamanti: bracciali vistosi, orecchini pendenti e uno spettacolare anello da cocktail. Una pochette in raso e sandali aperti in punta hanno completato questo look decisamente chic. Il suo trucco è rimasto fedele all'eleganza senza tempo: capelli lisci, un incarnato radioso e labbra rosso intenso, un classico del red carpet.

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Un'attrice impegnata a reinventare lo stile.

Non è la prima volta che Lucy Liu rivisita il "tubino nero". Al gala Women of the Year organizzato da Time a Los Angeles, aveva già fatto un'ottima impressione con una creazione di JW Anderson, ispirata alle silhouette del XVIII secolo con volumi accentuati sui fianchi.

In breve, Lucy Liu conferma il suo status di icona di stile, capace di reinventare i classici con estro. La sua ultima apparizione dimostra che il tubino nero, tutt'altro che statico, può ancora sorprendere se reinterpretato con creatività.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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