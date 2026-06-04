"Sempre carismatica": Madison Beer fa sensazione con un abito a corsetto bianco

Julia P.
@madisonbeer / Instagram

La cantante, modella e attrice americana Madison Beer sta vivendo un momento cruciale della sua carriera. Ha appena concluso la prima tappa del suo "Locket Tour" e ha condiviso su Instagram una carrellata di foto, unendo scatti dal palco a momenti condivisi con i suoi fan. La copertina ritraeva un abito a corsetto che ha fatto scalpore e ha conquistato i suoi follower.

Un romantico abito a corsetto

Nella foto di apertura, Madison Beer posa con il suo abito di scena: un delicato abito a corsetto color bianco crema dal taglio aderente. L'abito presenta un corpetto in pizzo floreale, allacciatura frontale e un orlo in pizzo arricciato, creando un look trendy e civettuolo. La cantante ha completato questo stile romantico con lunghi capelli lisci e un trucco luminoso.

Un messaggio toccante per i suoi fan.

Nella didascalia del suo post, Madison Beer ha rivolto un messaggio sentito ai suoi fan europei e britannici. Li ha ringraziati calorosamente per essere venuti ai suoi concerti, confidando che i suoi sogni si erano avverati durante questo tour e menzionando molti "momenti emozionanti". Il carosello illustra questo legame: mostra Madison Beer che condivide un momento amichevole con uno spettatore, così come una sala gremita, a testimonianza dell'entusiasmo generato da ogni spettacolo.

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Un post condiviso da @madisonbeer

La prima tappa di un tour importante

Questo "Locket Tour" segna una svolta per i Madison Beer: è il loro primo tour nelle arene, a supporto del loro terzo album, "Locket", in uscita a gennaio 2026. La tappa europea e britannica, conclusasi a fine maggio, lascia ora spazio al tour nordamericano, che inizierà la prossima settimana. Il viaggio culminerà con un gran finale a New York, sul leggendario palco del Madison Square Garden.

Tra un audace abito a corsetto e un messaggio sincero ai suoi fan, Madison Beer conferma il suo carisma, sia sul palco che sui social media. "Sempre carismatica", hanno commentato in molti utenti di internet.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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