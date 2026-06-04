"Sempre carismatica": Madison Beer fa sensazione con un abito a corsetto bianco

La cantante, modella e attrice americana Madison Beer sta vivendo un momento cruciale della sua carriera. Ha appena concluso la prima tappa del suo "Locket Tour" e ha condiviso su Instagram una carrellata di foto, unendo scatti dal palco a momenti condivisi con i suoi fan. La copertina ritraeva un abito a corsetto che ha fatto scalpore e ha conquistato i suoi follower.

Un romantico abito a corsetto

Nella foto di apertura, Madison Beer posa con il suo abito di scena: un delicato abito a corsetto color bianco crema dal taglio aderente. L'abito presenta un corpetto in pizzo floreale, allacciatura frontale e un orlo in pizzo arricciato, creando un look trendy e civettuolo. La cantante ha completato questo stile romantico con lunghi capelli lisci e un trucco luminoso.

Un messaggio toccante per i suoi fan.

Nella didascalia del suo post, Madison Beer ha rivolto un messaggio sentito ai suoi fan europei e britannici. Li ha ringraziati calorosamente per essere venuti ai suoi concerti, confidando che i suoi sogni si erano avverati durante questo tour e menzionando molti "momenti emozionanti". Il carosello illustra questo legame: mostra Madison Beer che condivide un momento amichevole con uno spettatore, così come una sala gremita, a testimonianza dell'entusiasmo generato da ogni spettacolo.

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La prima tappa di un tour importante

Questo "Locket Tour" segna una svolta per i Madison Beer: è il loro primo tour nelle arene, a supporto del loro terzo album, "Locket", in uscita a gennaio 2026. La tappa europea e britannica, conclusasi a fine maggio, lascia ora spazio al tour nordamericano, che inizierà la prossima settimana. Il viaggio culminerà con un gran finale a New York, sul leggendario palco del Madison Square Garden.

Tra un audace abito a corsetto e un messaggio sincero ai suoi fan, Madison Beer conferma il suo carisma, sia sul palco che sui social media. "Sempre carismatica", hanno commentato in molti utenti di internet.