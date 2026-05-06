A 35 anni, Margot Robbie incanta in un abito dorato scintillante.

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street »

Al Met Gala del 2026 a New York, Margot Robbie ha nuovamente catturato l'attenzione di tutti. L'attrice e produttrice australiana si è presentata con un abito dorato scintillante che ha immediatamente affascinato i fotografi sulla celebre scalinata del Metropolitan Museum of Art.

Una partecipazione al Met Gala del 2026

Con questa silhouette elegante e radiosa, la star di "Barbie" ha confermato il suo status di icona di stile. Il suo abito, interamente ricoperto di dettagli scintillanti, si inseriva perfettamente nella spettacolare atmosfera del Met Gala, rinomato per i suoi look audaci e artistici.

Un outfit chic prima di un inaspettato cambio di stile. Dopo aver fatto scalpore sul red carpet, Margot Robbie ha sorpreso tutti con una scelta molto più rilassata per l'after-party. Via l'abito sofisticato: l'attrice è stata avvistata con jeans larghi abbinati a una semplice t-shirt bianca. Un contrasto inaspettato che ha subito conquistato gli utenti del web. Anche in questo outfit più minimalista, Margot Robbie è rimasta fedele al suo senso dello stile, aggiungendo tacchi e una giacca di paillettes per dare un tocco festivo all'insieme.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Look che ispirano i fan

Sui social media, molti utenti hanno elogiato questa transizione dalla sofisticatezza alla semplicità. Alcuni hanno particolarmente apprezzato la scelta di Margot Robbie di indossare abiti comodi dopo un evento così prestigioso. Anche i jeans simili a quelli indossati dalla star stanno vivendo un periodo di rinascita, con diversi marchi che ora propongono modelli a gamba larga ispirati ai look delle celebrità.

Dal suo abito dorato sul red carpet al look più rilassato sfoggiato dopo la festa, Margot Robbie ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di influenzare le tendenze. Icona di stile sia sul red carpet che in contesti più casual, Margot Robbie non smette mai di affascinare con ogni sua apparizione pubblica.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Con un abito "non convenzionale", questa atleta cattura tutti gli sguardi
Article suivant
Di fronte alle critiche sul suo aspetto, la risposta di quest'attrice è sorprendente.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Di fronte alle critiche sul suo aspetto, la risposta di quest'attrice è sorprendente.

Pochi giorni dopo essere stata bersaglio di critiche sui social media, Olivia Wilde ha fatto un'apparizione straordinaria al...

Con un abito "non convenzionale", questa atleta cattura tutti gli sguardi

Il Met Gala del 2026 ha offerto ancora una volta una serie di look spettacolari, ma un'ospite in...

A 45 anni, l'attrice Jessica Alba condivide foto da sogno scattate in barca.

L'attrice e imprenditrice americana Jessica Alba ha festeggiato il suo 45° compleanno come ama vivere: intensamente e senza...

In acqua, la modella Candice Swanepoel incanta in uno scenario suggestivo.

"Ho incontrato la luna dall'altro lato" – con questa didascalia poetica la modella Candice Swanepoel, nota come "Angelo"...

"Che somiglianza!": la modella Adriana Lima condivide una foto con le sue figlie

La modella brasiliana Adriana Lima è sotto i riflettori da oltre 25 anni. Questa volta, ha condiviso un...

Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford, affascina con le sue foto.

La modella e attrice americana Kaia Gerber non ha bisogno di una cornice spettacolare per catturare l'attenzione. Il...