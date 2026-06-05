A 55 anni, senza trucco, questa attrice americana condivide la sua routine mattutina.

L'attrice e modella americana Denise Richards ha condiviso su Instagram un video della sua routine mattutina, girato alle 4 del mattino, senza trucco e con un tono autoironico. Ben lontano dagli standard patinati dei social media, il video ha conquistato i suoi follower con la sua autenticità.

Una routine mattutina senza filtri

In questo video, Denise Richards si mostra così come appare al risveglio. "Sono le quattro del mattino, non sono splendida?", scherza rivolgendosi alla telecamera. Denise Richards documenta poi con umorismo le varie fasi della sua preparazione, dal risveglio prestissimo alla scelta dell'outfit. Questa spontaneità contrasta nettamente con i contenuti spesso patinati e impeccabili sulla "routine mattutina".

Eleganza minimalista secondo l'attrice

Il fulcro del video ruota attorno a una domanda molto pratica: cosa indossare per un giorno importante? Denise Richards difende la sua scelta di una gonna a tubino in pelle, riconoscibile per il dettaglio "morsetto" sui fianchi. "So che qualcuno ha commentato il fatto che indosso la pelle, ma mi piace questa gonnellina. È una gonna a tubino, quindi è sobria", spiega, rispondendo alle osservazioni precedenti. Ammette anche, con semplicità, di non possedere molti tailleur. Infine, abbina la gonna a un body nero a maniche lunghe per un look elegante e strutturato.

La routine mattutina di Denise Richard pic.twitter.com/UhgEjvLn90 — Luv (@cherrymagazinee) 4 giugno 2026

Una vita quotidiana condivisa con sincerità

Denise Richards si è alzata così presto perché si stava preparando per un'udienza in tribunale nell'ambito del suo procedimento di divorzio. Invece di lasciarsi sopraffare dalla tensione, ha scelto di affrontare il momento con serenità e leggerezza, concentrandosi sui dettagli quotidiani. Volto noto sia in televisione che sui social media – diventata famosa negli anni '90 grazie alla sua partecipazione a "The Real Housewives of Beverly Hills" – Denise Richards coltiva un legame profondo con i suoi follower, offrendo loro una versione autentica di sé stessa.

Con questo video senza fronzoli, sia in senso letterale che figurato, Denise Richards ci ricorda che autenticità ed eleganza possono andare di pari passo. Ci lancia un messaggio rinfrescante: non c'è bisogno di essere "perfetti" per essere fonte d'ispirazione. Non sorprende che questo le farà guadagnare ancora più follower.

