Con questa scelta stilistica, Kate Middleton fa un chiaro riferimento a un'altra epoca.

Fabienne Ba.
@princeandprincessofwales / Instagram

In occasione di un ricevimento reale a Londra, Kate Middleton ha fatto ancora una volta una scelta di moda molto azzeccata. La Principessa del Galles si è presentata con un abito a pois rossi e bianchi d'ispirazione vintage, che ha subito scatenato una raffica di commenti sui social media.

Un abito rosso a pois, un omaggio agli anni '30.

Il 2 giugno 2026, Kate Middleton ha fatto la sua comparsa a St. James's Palace a Londra. La Principessa del Galles ha partecipato a un ricevimento per celebrare il 125° anniversario di Cancer Research UK, la più grande organizzazione indipendente al mondo per la ricerca sul cancro. Per l'occasione, ha sostituito i suoi soliti abiti contemporanei con una creazione decisamente retrò.

L'abito fluente scende fino alle caviglie e termina con delicate balze sull'orlo. Spalline ben definite strutturano la silhouette, mentre una leggera scollatura a V bordata da un revers bianco, insieme a un'ampia cintura, accentua il punto vita. Il taglio si ispira direttamente all'abito a camicia degli anni '30, uno stile allora prediletto dalle donne per la sua praticità: bottoni funzionali, linee dritte ed eleganza sartoriale.

Il ritorno del pisello

È stata la fantasia a suscitare maggiore scalpore. In una stagione in cui i pois stanno tornando prepotentemente di moda sulle passerelle e per le strade, Kate Middleton ha osato discostarsi dal suo tradizionale abbinamento bianco e nero, optando invece per il contrasto più audace del bianco su rosso. Una scelta tutt'altro che casuale: simbolo di amore, forza e impegno, il rosso rifletteva anche l'importanza dell'evento.

La creazione è di Rodarte, una casa di moda californiana con sede a Pasadena, fondata dalle sorelle Kate e Laura Mulleavy. Note per le loro silhouette romantiche e i numerosi riferimenti alla storia dell'arte, le stiliste infondono nel loro lavoro una particolare attenzione alla ricerca creativa, evidente in ogni piega, in ogni dettaglio dell'abito scelto dalla Principessa del Galles.

Accessori: l'inconfondibile stile monocromatico

Fedele alla sua predilezione per le silhouette monocromatiche, Kate Middleton ha completato il suo outfit con un paio di décolleté in velluto rosso di Gianvito Rossi e una pochette coordinata della maison italiana Miu Miu. Per i gioielli, ha optato per un'eleganza sobria: una collana con pendente in rubino e un paio di orecchini di diamanti abbinati.

Una presentazione stilistica perfettamente orchestrata, che afferma una certa idea di coerenza fin nel minimo dettaglio. Con ogni apparizione, la Principessa del Galles rafforza così la sua posizione di nuova icona di stile: capace di rivisitare il vintage senza semplicemente "superarlo".

Un messaggio che va oltre l'aspetto

La cosa più importante resta: la causa che si sostiene. Insieme a Re Carlo III, accompagnata rispettivamente dalla Regina Camilla e dal Principe William, la Principessa del Galles ha partecipato alla celebrazione di un'organizzazione di cui, purtroppo, conosce fin troppo bene l'operato. Nel 2024, a poche settimane di distanza l'uno dall'altra, Re Carlo III e Kate Middleton avevano annunciato di essere affetti da cancro.

Nel gennaio 2025, la Principessa del Galles confermò di essere entrata in remissione, mentre le cure del sovrano stavano "procedendo favorevolmente" e si prevedeva che "sarebbero state alleggerite nel corso del 2026". Questa presenza fianco a fianco, al servizio di una causa tanto personale quanto collettiva, conferì indubbiamente all'intera messa in scena il suo significato primario: dietro le vesti, c'era, soprattutto, una lotta condivisa.

Con il suo abito Rodarte dai richiami agli anni '30, Kate Middleton si fa notare su più livelli: un omaggio all'eleganza di un'altra epoca, un perfetto richiamo alla tendenza a pois, ma anche un forte sostegno a una causa che le sta molto a cuore.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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