L'attrice Gwyneth Paltrow svela i pezzi "inaspettati" che definiranno il 2026.

L'attrice americana Gwyneth Paltrow non ha bisogno di una sfilata per influenzare il settore. Alla fine di aprile 2026, ha condiviso su Instagram una serie di outfit che riassumono meglio di qualsiasi rivista ciò che sarà importante nella primavera del 2026.

Un'influencer del "lusso discreto" con 10 milioni di follower.

Nel corso degli anni, Gwyneth Paltrow si è affermata su Instagram come ambasciatrice di un'estetica elegante e minimalista, incarnando lo spirito del "lusso discreto". Condivide look semplici, facili da replicare e accessibili per tutti i giorni. Il suo account, seguito da quasi 10 milioni di follower, mescola scorci del backstage di eventi, selfie con i propri cari, lezioni di cucina e outfit che generano costantemente interesse.

Il tubino nero rivisitato in chiave country

Il primo look della carrellata rivisita il classico tubino nero con un tocco rustico: una versione a maniche corte con colletto button-down bianco a contrasto e gonna midi leggermente svasata, abbinata a mocassini neri che ricorrono in tutti i suoi outfit. Un modo semplice ed efficace per modernizzare un capo senza tempo senza alterarne l'essenza.

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Un abbinamento inaspettato: cardigan blu navy e pantaloncini cargo rosa

Questa è probabilmente la combinazione più sorprendente del carosello. Gwyneth Paltrow abbina un cardigan blu navy a pantaloncini cargo rosa, indossati a piedi nudi: un look chic e rilassato che si può facilmente immaginare completato da infradito minimaliste. Un mix di colori e texture che illustra alla perfezione l'arte del contrasto disinvolto.

La gonna di pizzo e il maglione nero, il duo romantico

Per combattere il fresco primaverile, Gwyneth Paltrow ha optato per la semplicità di un maglione nero abbinato a una gonna midi in raso con rifiniture in pizzo bianco, completata da scarpe Mary Jane in pelle. Questo look dimostra che il pizzo si abbina al meglio con capi sobri piuttosto che con altri ornamenti.

Il ritorno dei pantaloni capri e della camicia a righe bretoni

Per le passeggiate al sole, Gwyneth Paltrow riporta in auge la maglia a righe bretoni, abbinandola a pantaloni capri neri e ballerine. I pantaloni capri, che molti credevano relegati negli archivi degli anni 2000, stanno quindi vivendo un forte ritorno – e nelle mani di Gwyneth Paltrow sembrano perfettamente a loro agio nel 2026.

Il duo t-shirt/jeans, impreziosito dai dettagli

Gwyneth Paltrow ha finalmente rivisitato il classico abbinamento t-shirt bianca e jeans, accessoriato con una cintura sottile e delle scarpe Mary Jane. Nulla di rivoluzionario in apparenza, ma è proprio questo il punto: un accessorio ben scelto, una cintura che stringe la vita, e persino il capo più basico del guardaroba si trasforma in un outfit completo.

Con pochi look pubblicati su Instagram, Gwyneth Paltrow ha riassunto l'essenza della primavera 2026: silhouette semplici, abbinamenti a volte inaspettati e l'arte di trasformare anche i capi più "ordinari" in look memorabili. Il tutto con apparente disinvoltura, che è, in sostanza, la definizione stessa di "lusso discreto".