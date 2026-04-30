Cameron Diaz trasforma un semplice maglione bianco leggero in un look ultra-chic

Fabienne Ba.
@danixmichelle / Instagram

Durante una giornata dedicata alla stampa per Apple TV a Santa Monica, il 3 febbraio 2026, Cameron Diaz ha dimostrato ancora una volta che i look più efficaci sono spesso i più semplici.

Un maglione leggero e delicatamente traforato, il pezzo forte del look.

Per la giornata stampa di Apple TV al Barker Hangar di Santa Monica, Cameron Diaz si è presentata con un look Toteme dalla testa ai piedi: un top bianco a maniche lunghe con scollo rotondo infilato in una gonna midi avorio aderente. Come styling, curato da Dani Michelle, indossava un maglione bianco leggero e delicatamente traforato, dalla vestibilità morbida e con le maniche arrotolate. Questa sottile trasparenza richiamava la leggerezza e la morbidezza dei petali della gonna, creando un'armonia visiva tra i due capi.

La gonna di piume: il dettaglio inaspettato

All'altezza del ginocchio, una fila di petali tridimensionali cuciti a formare una frangia ornava l'orlo della gonna. La gonna Toteme della collezione "Resort 2026", decorata con questi delicati dettagli simili a piume, introduceva una leggerezza e una stravaganza raramente viste nel guardaroba di Cameron Diaz. Era proprio questo contrasto – il "rigore" del delicato maglione bianco traforato contrapposto al romanticismo della gonna – a rendere il look così sorprendente.

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Accessori minimalisti per non schiacciare nulla

Cameron Diaz ha completato il look con décolleté color avorio con punta aperta e un orologio d'oro sottile e discreto, evitando altri gioielli per mantenere la semplicità complessiva. I capelli erano raccolti in una coda bassa con riga laterale, lasciando il viso perfettamente libero. Il trucco, minimalista e luminoso, si concentrava su un incarnato fresco, ciglia leggermente definite, un tocco di blush naturale e labbra nude leggermente lucide. L'effetto complessivo era di un'eleganza disinvolta, moderna e sofisticata.

In definitiva, questo look illustra una regola di stile semplice ma efficace: abbinare un capo d'effetto (una gonna a petali) a un capo basic e casual (un maglione bianco leggero). Cameron Diaz non aveva bisogno di altro per creare uno degli outfit più discussi della sua stagione.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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