A 63 anni, Demi Moore fa scalpore con un "look gotico".

L'attrice, produttrice e regista americana Demi Moore ha incantato il red carpet degli Oscar 2026 con un look di ispirazione gotica firmato Gucci che ha immediatamente infiammato i social media.

Un abito color smeraldo con dettagli scuri

Per la cerimonia degli Oscar del 2026, Demi Moore si è presentata al Dolby Theatre con un lungo abito verde smeraldo interamente ricoperto di piume, con riflessi metallici e sfumature di verde e nero. Il corpetto, che ricordava la corazza iridescente di un pavone, si apriva in un imponente strascico nero e piumato, conferendo alla silhouette un'aura quasi mitica, a metà tra una nottambula e un'eroina di una fiaba oscura.

Un'“opera d'arte” concepita come opera d'arte

Le piume che le avvolgono il busto definiscono le spalle, mentre il taglio aderente accentua la silhouette senza bisogno di accessori eccessivi. Il contrasto tra il verde iridescente e le piume nere rafforza quest'aura gotica chic, teatrale e perfettamente controllata.

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Accessori discreti per lasciare che l'abito parli da sé.

Per i gioielli, Demi Moore ha scelto pezzi Boucheron relativamente sobri che si abbinavano all'abito: bracciali di diamanti e un anello di smeraldo che riprendevano la tonalità del vestito senza sovrastarla. I suoi lunghi capelli castani lisci, con la riga in mezzo, incorniciavano delicatamente il viso e bilanciavano l'esuberanza dell'abito. Questo approccio minimalista a capelli e gioielli ha permesso al "look gotico" di rimanere elegante senza scadere nel travestimento.

Pur non essendo candidata quest'anno, ma presente come presentatrice, Demi Moore ha dimostrato che, a oltre 60 anni, è una delle figure più audaci sul red carpet degli Oscar. La sua apparizione in un abito color smeraldo e piume nere si è distinta come uno dei momenti di moda più memorabili degli Oscar 2026.