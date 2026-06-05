A 53 anni, Molly Sims punta sul fascino intramontabile dei costumi da bagno in stile retrò.

Fabienne Ba.
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Pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 53° compleanno, l'attrice e modella americana Molly Sims ha fatto un trionfale ritorno sotto i riflettori in occasione dello Sports Illustrated Swimsuit Show a Miami Beach. Ha inserito numerosi riferimenti al suo passato, ottenendo un risultato al tempo stesso magistrale e inaspettato.

Prima occhiata: un motivo a quadretti in stile anni '50.

Per il suo debutto in passerella, Molly Sims ha optato per un capo che la moda contemporanea sembra riscoprire con entusiasmo: un costume intero a quadretti, con quel motivo a scacchiera bicolore tipico delle silhouette pin-up del dopoguerra. Scollatura profonda, coppe a balconcino, linee aderenti: il capo racchiude tutti i canoni degli anni '50, perfettamente reinterpretati per il 2026.

Un chiaro riferimento a tutta l'iconografia balneare dell'epoca: quella delle pin-up che popolavano le copertine delle riviste, i manifesti pubblicitari e i film hollywoodiani del tempo. Un'epoca in cui l'abbigliamento da spiaggia non era solo un indumento, ma una vera e propria performance, che Molly Sims reinterpreta.

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Secondo sguardo: un rosso in omaggio a Baywatch

Per la sua seconda apparizione, un cambio di scenario completo. Molly Sims ha fatto colpo con un vivace costume intero rosso, caratterizzato da scollo rotondo, spacco vertiginoso sui fianchi e schiena scoperta con un nastro – un dettaglio a sorpresa rivelato quando si è girata verso il pubblico. Questa scelta evoca senza dubbio le iconiche divise rosse dei bagnini della serie cult degli anni '90 "Baywatch".

Questo capo fonde in sé due epoche: il sogno californiano e il nostalgico richiamo al passato che domina la moda attuale. Un omaggio perfettamente contemporaneo all'iconografia balneare dell'altra sponda dell'Atlantico.

Sul fronte beauty, un look distintivo baciato dal sole

Oltre ai due outfit, è stato anche il beauty look a catturare l'attenzione di tutti. Molly Sims ha optato per i suoi lunghi capelli biondi, che le arrivavano fino alla vita, acconciati in morbide onde: un look distintivo che evoca anche un'atmosfera retrò. Il suo trucco presentava un tocco luminoso nell'angolo interno dell'occhio, un delicato fard rosa sugli zigomi e sulla punta del naso e labbra nude leggermente satinate. L'effetto complessivo creava un'estetica baciata dal sole che si abbinava perfettamente ai suoi due look. Questa scelta volutamente naturale di capelli e trucco ha ulteriormente enfatizzato il tocco vintage degli abiti.

Sports Illustrated, un ambiente che conosce bene

La presenza di Molly Sims sulla passerella di Sports Illustrated non è casuale. La modella, ex conduttrice del leggendario programma "House of Style" su MTV, è stata a lungo uno dei volti iconici della celebre rivista annuale dedicata ai look da spiaggia, sulla quale è apparsa in numerose occasioni nei primi anni 2000.

Il suo ritorno in passerella, a più di vent'anni dalle prime apparizioni, assume quindi il sapore di un ritorno a casa. Da allora diventata attrice, autrice e imprenditrice – con un proprio marchio di bellezza lanciato negli ultimi anni – Molly Sims continua a incarnare, a suo modo, una certa idea di fascino californiano.

Con queste due apparizioni tanto discusse, Molly Sims ha fatto molto più che una semplice "apparizione nel mondo della moda". Ha ricordato a tutti che a 53 anni si può ancora sfilare in passerella con disinvoltura, se qualcuno avesse ancora dei dubbi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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