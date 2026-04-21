L'attrice Emily Blunt incanta in un abito scultoreo adornato con 400 perle

Fabienne Ba.
Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

L'attrice britannico-americana Emily Blunt ha recentemente fatto un'ottima impressione alla première newyorkese di "Il diavolo veste Prada 2". Presente al Lincoln Center, ha sfoggiato un look teatrale ma sofisticato, confermando il suo status di icona di stile sul red carpet internazionale.

Un abito di alta moda dalla fattura eccezionale.

Per questo evento, Emily Blunt ha indossato una creazione di Schiaparelli della collezione Haute Couture Primavera/Estate 2026. Questo abito scultoreo, composto da molteplici strati di tulle avorio, si distingueva per la sua costruzione ariosa e voluminosa. Secondo la maison, la realizzazione del capo ha richiesto quasi 4.000 ore di lavoro, con l'aggiunta di migliaia di piume di seta, che ne hanno esaltato l'aspetto spettacolare e quasi etereo.

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400 perle per una brillantezza unica, simile a quella di un gioiello.

Sono stati i gioielli a catturare davvero l'attenzione di tutti. L'attrice indossava creazioni di Mikimoto della collezione "Les Pétales Place Vendôme Rosés". Ispirati al delicato movimento dei petali di rosa, questi pezzi combinavano oro rosa, diamanti e perle coltivate Akoya. In totale, quasi 400 perle componevano questo eccezionale ensemble: un girocollo ornato da decine di perle, accompagnato da bracciali e orecchini coordinati, creando un'armonia luminosa e preziosa.

Una forte tendenza che ruota attorno alla perla reinterpretata

La scelta di questi pezzi illustra una tendenza ben precisa: la rinascita della perla in chiave contemporanea. Lontana dalla sua immagine classica, la perla si reinventa oggi attraverso design moderni e audaci, promossi da iconiche maison di gioielleria. Abbinata a un abito finemente lavorato come quello di Emily Blunt, questa magistrale combinazione di perle e diamanti sottolinea un sottile equilibrio tra tradizione e modernità.

In breve, con questo look Emily Blunt dimostra ancora una volta il suo impeccabile senso dello stile. Tra abiti di haute couture spettacolari e gioielli eccezionali, l'attrice crea un look memorabile che illustra perfettamente l'evoluzione dello chic contemporaneo, dove ogni dettaglio diventa un'opera d'arte a sé stante.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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