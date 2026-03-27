"Mi è stato chiesto di perdere peso": Questa attrice rivela cosa è stata costretta a fare per interpretare un ruolo in un film cult

L'attrice americana Pamela Roylance ha recentemente condiviso un'esperienza memorabile legata al suo provino per la serie cult "La casa nella prateria". Ospite di un podcast condotto da Patrick Labyorteaux , a sua volta ex attore della serie, ha parlato delle aspettative fisiche che ha dovuto affrontare durante il provino per il ruolo di Sarah Carter.

Una testimonianza sugli standard di bellezza a Hollywood

Secondo la sua testimonianza, Pamela Roylance fu incoraggiata a perdere peso per adattarsi meglio all'aspetto del personaggio. Spiega che le fu detto: "Sei talentuosa e ti rivoglio, ma sei un po' troppo robusta per la prateria. Devi dimagrire un po'". All'epoca, Pamela Roylance lavorava part-time in una fabbrica di cioccolato mentre cercava di affermarsi come attrice, sperando di ottenere un ruolo importante. Spiega che la prospettiva di partecipare a questa serie rappresentava un'opportunità significativa per la sua crescita professionale.

Un ruolo determinante in una serie iconica

Trasmessa tra il 1974 e il 1983, "La casa nella prateria" rimane una delle serie televisive più popolari degli Stati Uniti. Ispirata ai romanzi di Laura Ingalls Wilder, la serie segue le vicende di una famiglia che vive nel Midwest durante il XIX secolo. Pamela Roylance si unì al cast nella nona stagione, interpretando Sarah Carter, un personaggio introdotto nelle fasi finali della serie.

L'attrice ha spiegato di aver infine accettato di modificare alcuni aspetti del suo aspetto per aumentare le sue possibilità di ottenere la parte. Ha sottolineato l'importanza di questa opportunità, che considerava un traguardo fondamentale per la sua carriera. Il creatore e attore Michael Landon, figura centrale del programma, avrebbe poi appoggiato la sua partecipazione al progetto.

Una riflessione sulle esigenze del settore

La testimonianza di Pamela Roylance getta luce sugli standard estetici radicati da tempo nell'industria dell'intrattenimento, in particolare per quanto riguarda le donne. Ancora oggi, queste problematiche continuano ad alimentare il dibattito sulla rappresentazione dei corpi sullo schermo e sull'evoluzione degli atteggiamenti nel settore audiovisivo. Molte personalità pubbliche parlano ora più apertamente delle proprie esperienze, contribuendo a una riflessione più ampia sulla diversità e l'inclusione nel settore.

Guardando indietro, Pamela Roylance considera questo periodo un momento cruciale della sua carriera. Il suo ruolo in "La casa nella prateria" le ha permesso di partecipare a un'opera ormai iconica, illustrando al contempo le realtà a volte esigenti del mondo artistico. Questa esperienza serve a ricordare le graduali trasformazioni del settore, dove gli standard di rappresentazione sono sottoposti a un controllo sempre più rigoroso.